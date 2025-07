A Balaton őrzői visszatértek - zalai modell, amit az egész ország követhetne (galéria)

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke

Fotó: Mészáros Annarózsa

Példás összhang a rendőrség és a polgárőrség között

– A rendőrség és a polgárőrség együttműködése itt Zalában nemcsak jó – példaértékű! – hangsúlyozta Dr. Vereckei Csaba, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője a vendég polgárőrök munkájáról Gyenesdiáson. Elmondása szerint a rendőrség nem csak nyáron, hanem egész évben számíthat a polgárőrökre, akik aktívan kiveszik részüket a közrend és közbiztonság fenntartásából: – Bármilyen nagyobb rendezvény, tömegrendezvény esetén számíthatunk rájuk. Ők segítenek nekünk, mi pedig megbecsüljük őket.

Dr. Vereckei Csaba szerint az együttműködés valóban kétoldalú: miközben a polgárőrök hatékonyan támogatják a rendőrség munkáját, ők maguk is értékes tapasztalatokat szereznek – különösen az idegenforgalmi szezonban. – Talán máshol más jellegű a terhelés – mondta a főkapitány a polgárőrök más térségekben, országosan való terheltségéről. – Van, ahol nehezebb körülmények között dolgoznak, de ahol az emberek ingerküszöbe alacsonyabb, ott egy apróbb problémára is gyorsan reagálni kell.

A feladat tehát mindenhol komoly, de Gyenesdiáson és Zalában a lakosság elvárásai is magasak – és ezeket a rendőrség a polgárőrökkel közösen, folyamatosan teljesíteni tudja.

Dr. Vereckei Csaba, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője

Fotó: Mészáros Annarózsa

„Ötcsillagos strand, biztonságos közösség”

– Gyenesdiás ötcsillagos strandjai nagyon sokat köszönhetnek a vendég polgárőröknek! – hangsúlyozta Gál Lajos, a település polgármestere a program jelentőségéről. Mint mondta, már 15 évvel ezelőtt elindult egy példaértékű kezdeményezés, amelynek eredményei mára nemcsak érezhetők, hanem elismerések formájában is visszaköszönnek: Gyenesdiás megkapta a Balaton legbiztonságosabb strandja címet is. – A biztonság nálunk mindenek felett áll – a strandokon, a rendezvényeken, és egészen a hegylábi területekig. A vendég polgárőrök ebben hatalmas segítséget nyújtanak – nappal és éjjel egyaránt.

Gál Lajos kiemelte, hogy a vendég polgárőrök jelenléte nemcsak a közbiztonságot növeli, hanem hozzájárul a rendezvények nyugalmához, és erősíti a térségi együttműködést is. Ráadásul sokan már visszatérőként érkeznek – barátság, együttműködés és bizalom jellemzi a kapcsolatot.

A jövőre nézve is biztosította a támogatásról: –Továbbra is támogatjuk a helyi és a vendég polgárőröket – a képviselő-testület évente több mint másfél millió forintot különít el erre a célra. Ez az összeg a vízi polgárőrségre is kiterjed, így az önkormányzat minden fronton elkötelezett a megelőzés és a biztonság iránt. Ez az öt hét megerősíti a strandjainkat, a Nyugat-Balaton térségét – és összességében a Balaton biztonságát is – tette hozzá Gyenesdiás első embere.