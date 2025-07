Vén Diák – Szakképzés 2025 50 perce

Újabb osztályfotók: ők a szakképzésben végzős zalai diákok (4. rész)

Ahogyan azt már olvasóink az elmúlt években megszokhatták, az idén nyáron is önálló sorozatban mutatjuk be a Zalai Hírlapban és zaol.hu hírportálunkon a szakképzésben az idei tanévben végzett zalai osztályokat. Mutatjuk a negyedik osztálykép-összeállítást, cikkünk alján pedig elérhetők a sorozat előző részei is.

Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Technikum 3/11.FK – 1. sor: Ocskó Jázmin Andrea, Papp Réka, Pál Cintia, Horváth Tamás (osztályfőnök), Nagy Szelina, Király Csilla, Takács Blanka; 2. sor: Fehér Gyula Márton, Révész Efraim Norbert, Kovács Bálint, Hajas Letícia, Varga Anasztázia, Kulcsár Kíra, Horváth Botond, Péter Ádám Balázs. A képről hiányzik: Balázs Rebeka, Bogdán Valentina Regina, Hegedűs Regina Mária. Zalaegerszegi SZC Ganz Ábrahám Technikum 3/11.J – 1. sor: Szőke Benjámin Szabolcs, Rezneki Miklós, Szentes Antal, Dóczi Márk Péter, Koszov Veronika (osztályfőnök), Erdős Kristóf, Sztahó Márk Zoltán, Kalányos Patrik Bálint, Varga József Márió; 2. sor: Tóth Marcell, Gerencsér Márk, Cser Péter, Ágoston Bendegúz, Holdosi András Levente, Szántó Zoltán Dominik, Balogh Richárd, Asztalos László, Hegedüs Dominik János, Nuver Csaba Olivér; 3. sor: Borda Péter Máté, Kornél István, Szabó Csongor, Nagy Rajmund Attila, Szíjártó Patrik, Bális Levente. A képről hiányzik: Nyakas János Alex. 3/11.K – 1. sor: Várady Dániel János, Aranyi Zoltán, Simon Zoárd László, Bódi Bálint, Zsidi Anikó (osztályfőnök), Bogdán József, Lakatos Dominik, Bicskei Máté László, Németh Patrik; 2. sor: Batánovics Dávid József, Ring Péter, Erdős Szilveszter, Gruber Kármen, Pataki Marcell Károly, Fonyadt Roland, Rózsás Károly; 3. sor: Sági Dominik, Horváth Bálint László, Gerencsér Dominik Borisz, Németh Patrik, Németh Armandó.

