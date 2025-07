Az élet írta a népszerű zalai színésznő szerepét: fellépőruhákat készít és varrótanfolyamot tart (galéria)

Itt nem kell szövegkönyvet olvasni, szerepet tanulni, színpadra állni. Teljesen más miliőben ismerhetik meg a színházkedvelők, illetve a varrni szeretők Debrei Zsuzsannát. Akik ismerik, tudják: a szabás-varrás számára kikapcsolódás, hobbi, ám ez a kezdeményezés még többről, nem csak a kézimunka iránti szenvedélyről szól. Valódi közösséggé, igazi női klubbá kovácsolódott a csapat, melynek tagjai az élet számos területéről érkeztek. Sőt, most először fiatalokat, iskolásokat is fogadott a színművész a közelmúltban zárult programjára. S hogy a varrótanfolyam miért éppen nyáron valósult meg? Mert most van igazán ideje arra, hogy varrógép mellé üljön, válogasson a hónapok óta gyűjtött anyagot között, s vidám hangulatú foglalkozásokon adja át azt a tudást, amiről hivatalos papírja van. Néhány éve szerzett divatszabó szakmunkás bizonyítványt az egykori Munkácsy szakképző iskolában.

Debrei Zsuzsanna színművész nem csak a felnőttekre gondolt, a varrótanfolyam idén nyáron gyerek résztvevőkkel bővült.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Kelmék között kreatívan, ismét varrótanfolyam

- Nincs konkrét szabásminta, téma, leginkább az a fontos, hogy mindenkinél egyénileg fejlesszem a varrni tudását. Idén először diákokat is fogadtam, velük egyszerűbb darabokat, párnákat, huzatot, hajgumit varrtunk. Anyagbeszerzéshez meglátogattuk a Centi Méteráru üzletet, ahol „anyagismeret órát” tartottam nekik – felelte érdeklődésünkre a színésznő, akivel számos rendezvényen találkozhatunk a színházon kívül. - Nagyon jól összeszokott csapat vagyunk, miközben idén négy új hölgy érkezett hozzánk. Vidámak, befogadóak, szeretem őket. Az utolsó nap bográcsozással zárult a program.

- Hogyan fogadtak Téged először a résztvevők? Kíváncsisággal, hogy vajon mit tudhat kedvenc színésznőjük?

- Nem tudom, talán tartottak egy kicsit tőlem, a helyzettől. Lehet, hogy furcsának találták az ötletet, azt, hogy milyen lehetek magánemberként, varrónőként. A legrégebbi tagoktól kérdezték nemrég, milyen vagyok az életben, s azt felelték, rendkívül szórakoztató. A varrótanfolyam valóban egy vidám klub, beszélgetünk mindenről, női témákról. Sokféle korosztály van együtt és sokféle szakember, így valóban színes a társaság.