Törölköző alá rejtett mobil és pénztárca? Ugyan már! – így néz ki a valódi biztonság a strandon (galéria, videó)

A törölközőszéf kifejezést sok humoristától is hallhattuk már. Ők is az életből merítettek, s emlékeztettek, hogy a törölközőnek az eredeti funkciója mellett milyen sokféle felhasználása ismert. Át lehet öltözni alatta, persze, ha ügyesen tartja azt valaki a családból, és a széffunkció ellátására is képes, elegánsan le is lehet teríteni vele a strandtáskát. Ám attól még, hogy a vendég éppen nem látja az alatta lévő értékeket, a tolvajok kifigyelhetik a strandolókat és egyetlen mozdulattal ellophatják a pénztárcát, az ékszereket, órákat és okostelefonokat.

A vendégek őrizetlenül hagyott holmiján a Bűnmegelőzési iroda fiataljai rajta tartják a szemüket

Fotó: Szakony Attila

Törölközőszéf helyett felhőtlen pihenés

Ez előbb felvázolt helyzetek elkerülése érdekében a Zalakarosi Fürdőn és annak strandján sokat tesznek azért, hogy felhőtlen legyen az ott töltött pihenés és szórakozás.