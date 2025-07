Szombaton nagy lesz a mozgás Dél-Zalában

Nagykanizsáról indul a Rockenbauer Pál teljesítménytúra. Az idén rendezvény a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség (MSTSZ) Nemzeti bajnokságának egyik futama. Rockenbauer Pál halálának évében, 1987-ben a Rádiháza-Nagykanizsa közötti, piros sávval jelzett turistaút jelzéseit az „…és még egymillió lépés” című sorozat hatására kékre váltva Deák Jenő, a Nagykanizsai Postás Sportegyesület gyalogtúra szakosztály vezetőjének kezdeményezésére emlékúttá nyilvánították.

Nagykanizsáról indul szombaton a Rockenbauer Pál teljesítménytúra

Teljesítménytúra több távon

1991-ben indítottak először 70 kilométeres teljesítménytúrát a Rockenbauer Pál emlékúton. A túra több résztvevője is javasolta, hogy rövidebb résztáv is legyen. Egy évvel később indult az első 40 kilométeres teljesítménytúra a Rockenbauer Pál emlékúton. Ekkor a résztvevők Rádiházáról gyalog indultak Szentpéterföldéig, majd itt a kisvasúton különjáratra szállva vonatoztak Kistolmácsig, innen újból gyalog tovább Nagykanizsáig. 1993-ban volt először 130 kilométeres teljesítménytúra a Rockenbauer Pál emlékúton, Rádiháza közti dimbes-dombos útvonal helyett kerestek körtúra-lehetőséget, melyre a jelenleg is használt nyomvonalat találták.

Az idei kiírás

Augusztus 2-án, szombaton 6 órakor tömegrajttal indul a 40 kilométeres nappali túra és a 130 kilométeres gyaloglás a nagykanizsai Mező-gimnáziumból. A 40 kilométeres éjszakai túra ugyanezen a napon Bázakerettyéről, az autóbusz pályaudvartól, 17.30 és 20 óra között, míg a 70 kilométeres barangolásra Rádiházáról a Csikós csárdától 14 és 19 óra között lehet elrajtolni. A leghosszabb, 130 kilométer hosszú Nagykanizsán át Homokkomáromot, Oltárcot, a Börzönce szőlőhegyet, Hahótot, Söjtört, Pusztaszentlászlót, Pusztaedericset, Rádiházát, Szentpéterföldét, a Torhai forrást, Bázakerettyét, Budafát, Kistolmácsot, Valkonyát érinti.

Tavaly mintegy 100-an neveztek összesen a teljesítménytúrákra.