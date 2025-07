Születésnap a fürdővárosban – új díszpolgárt köszöntöttek, számos kitüntetést adtak át (galéria, videó)

Köszöntötték a város aprónépét, polgárrá fogadták a település felnőtté vált ifjú polgárait, elismeréssel adóztak a településért legtöbbet munkálkodók erőfeszítései előtt, és megerősítettek egy 30 esztendős testvérvárosi kapcsolatot. Zalakaros, hazánk egyik leglátogatottabb fürdővárosa, várossá avatásának 28. évfordulójáról emlékezett meg. A születésnap a fürdővárosban közös ünnepléssel indult.

Kitüntetések átadásával zárult a születésnap a fürdővárosban. A zalakarosi díjazottak: álló sor (b-j): dr. Heller Péterné, Novák Ferencné, Szabadicsné Madaras Katalin, Czirákiné Pakulár Judit polgármester, Nagy Bálint országgyűlési képviselő, dr. Tulok Anett jegyző, Péntek Hanna, Geréb Ramóna. Ülnek (b-j): Horváth József, Sólyomvári Noémi, Novák Ferenc.

Fotó: Strobl Gábor

Az eseményt a Karos Korzó rendezvénytermében tartották, azon részt vett Nagy Bálint országgyűlési képviselő, államtitkár, valamint a testvértelepülések képviselői: Piotr Gręda, Olesno város polgármestere és Harald Lechner, Asperhofen település polgármestere. Utóbbival Czirákiné Pakulár Judit polgármester ünnepélyes oklevélaláírással is megerősítette a barátságot: a két település közti kapcsolat ugyanis immár három évtizedes múltra tekint vissza.

Születésnap a fürdővárosban: köszöntötték a legkisebb és az idén felnőtté vált polgárokat is

Az ünnepség bővelkedett felemelő eseményekben, hiszen a település legkisebb lakóit nemcsak köszöntötték, de dr. Háda László római katolikus plébános és Hella Ferenc református esperes meg is áldotta őket, Isten kegyelmébe ajánlva a jövő kis reménységeit. Felemelő volt a városban élő, nagykorúvá vált fiatalok köszöntése is, ők azok, akik a remények szerint a városban maradva, letelepedve és aktívan segíthetik a továbbiakban Zalakaros fejlődését.

Városnapi ünnepi beszédében Czirákiné Pakulár Judit polgármester úgy fogalmazott: egy települést nem az épületek, a díszes táblák vagy a hivatalos rang tesz várossá, és nem is az évek száma, hanem az emberek, akik benne élnek, dolgoznak, építenek, álmodnak, és egymásra figyelve közösséget formálnak, s ebben számítanak többek között a most felnőtt és növekvő nemzedékre.

Saját erőből, bátor döntésekkel vált a város hazánk egyik legsikeresebb fürdővárosává

- A település adottságai kiválóak, a Balaton, a Kis-Balaton közelsége, a kedvező közlekedés, a gyönyörű természeti környezet, és a mélyből feltörő gyógy- és termálvíz nemcsak gyógyulást hozott, hanem lehetőséget is. És gazdasági fejlődést, munkahelyeket, vendégeket, s vele együtt rangot és elismertséget. A turizmus fejlődésével párhuzamosan pedig bővültek az intézmények, szolgáltatások: óvoda, iskola, rendelő, gyógyszertár, hivatal, közösségi terek. A 28 évvel ezelőtti várossá nyilvánítás kulcsfontosságú mérföldkő volt a város életében, ugyanis megteremtette a további fejlődés lehetőségét, a modern értelemben vett városiasodás elindulását. Zalakaros kiváló alapokon áll, de saját erőből vált Magyarország egyik legismertebb, legsikeresebb fürdővárosává. Ez pedig nem csupán adottság kérdése – elhivatott munka, közös jövőkép és bátor döntések eredménye. Mint például a fürdőn a gyermekvilág megépítése, a kisgyermekes családok felé nyitás - hangsúlyozta a polgármester.