Ennyi gyermek született a zalai városban, támogatást kaptak

2025. január 1-től már 18 kisgyermek születését anyakönyvezték Lentiben, és szinte mindegyik család jogosult volt a születési támogatás odaítélésére.

A születési támogatás átadóján Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Születési támogatás: a jövőt építik Lentiben

Az eseményen Horváth László polgármester elmondta, hogy az önkormányzat elkötelezett a gyermekek és családjuk támogatása mellett, ezért is döntöttek a születési támogatás bevezetéséről. Köszöntőjében jelezte, bíznak benne, hogy minél több alkalommal tudnak hasonló ünnepséget szervezni, majd a polgári kormány családtámogatási rendszeréről, az igénybe vehető lehetőségekről is szót ejtett. Hozzátette, hogy Lentiben is kiterjedt intézményi és szociális háló segíti a családokat.

Százezer forint egyszeri segítség

A városban az a cél, hogy megálljon a népesség csökkenése és minél több gyermek szülessen. Ahogy a polgármester fogalmazott: fontos, hogy legyen, aki használja, amit a városban eddig felépítettek, és tovább is építsék Lentit. A születési támogatással gyermekenként 100 ezer forinttal járul hozzá az önkormányzat a kisgyermekes családok könnyebb boldogulásához. Fontos, hogy a Lentiben lakóhellyel rendelkező szülők érezzék az önkormányzat, a város támogatását és Lentiben neveljék gyermekeiket - tette hozzá.

A születési támogatás jelképes, ünnepélyes átnyújtása után köszöntötte a megjelenteket Drávecz Gyula, a város alpolgármestere is, aki arról beszélt, bízik benne, hogy több ilyen rendezvényt is tartanak még az idén, és jövőre is ez a cél.