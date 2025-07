Sztárséf főzött, a Pacsirták pedig daloltak a falunapon

Farkas Richárd nemcsak a délelőtti főzőverseny zsűrijében működött közre, de bemutató főzést is tartott a helyiek számára. Süle Béla polgármester úgy fogalmazott, bár a zalaiak jól kiismerik magukat a konyhában, ám egy sztárséftől sosem szégyen tanulni, főleg akkor, ha olyan közismert étterem felfuttatása fűződik a nevéhez, mint a Michelin-csillagot kapott Pajta.

Először egy sztárséf, majd a Pacsirták együttes varázsolta el Kiscsehiben megtartott falunap résztvevőit

Fotó: Gyuricza Ferenc

Mit kértek a falubeliek a sztárséftől?

- Mindössze annyit kértünk tőle, hogy a bemutató főzéshez olyan ételt válasszon, amit utána a helyiek is el tudnak készíteni – folytatta Süle Béla. – Ezért választása a vadhúsra esett, hiszen Zala bővelkedik szarvasban. Bemutatóját rengetegen kísérték figyelemmel, nem lennék meglepve, ha az elkövetkezendő hetekben sok helyütt szarvashúsból készült étel kerülne az asztalra.

Világbajnok kötélugrók, helyi kapcsolattal

A polgármester elmondása szerint ugyancsak nagy érdeklődés mellett zajlott a Nagyatádi Kötélugró Klub vendégszereplése is. Mindez nemcsak a látványos produkciónak szólt, hanem annak is, hogy a nemzetközi hírű csoportot egy Kiscsehiből elszármazott hölgy, Czotter Éva vezeti, akire méltán lehetnek büszkék a falu lakói. Emellett rengetegen voltak kíváncsiak a Pacsirták együttes kora esti fellépésére is, ők szintén remek hangulatot teremtettek a faluház melletti területen felállított sátorban.

Ünnepi hangulat, finom falatok

- Ünnepi hangulat, jókedv, finom falatok, ennél több nem kell ahhoz, hogy egy közösség jól érezze magát – folytatta Süle Béla. – Büszkék vagyunk arra, hogy a helyi lakosok összefogásával ilyen nagyszerű programot tudtunk összeállítani, mint ahogy annak is nagyon örülünk, hogy ilyenkor az elszármazottak rendszeresen visszatérnek, illetve olyan barátai is vannak kis településünknek, mint a korábbi egészségügyi szakszervezeti vezető, dr. Cser Ágnes, akit szintén Kiscsehiben üdvözölhettünk a hét végén. Ez egy élő, összetartó közösség, amely büszke gyökereire és bizalommal tekint a jövőbe.

Süle Béláné (balról), Süle Béla és dr. Cser Ágnes a kiscsehi falunapon

Fotó: Gyuricza Ferenc

A falunap további programjai

A falunap további programjai közt sajt- lekvár- és mézkóstolók, tűzoltó bemutató, illetve kulturális és közösségi bemutatók szerepeltek még. Az ünnepélyes megnyitón Cseresnyés Péter, a térség parlamenti képviselője mondott beszédet, aki az összetartást, a szülőföldhöz való ragaszkodást, illetve a hagyományok őrzését és továbbadását méltatta.