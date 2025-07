A kis zalai falu nagy fesztiválja, ahol a hősökről is megemlékeztek (galéria)

Hagyományosan július végére hirdeti meg Szentpéterfölde önkormányzata a CsacsiRock Fesztivált, mely esemény egyben falu- és családi nap, de a több helyen megszokott programelemek mellett különlegességekkel is színessé teszik az eseményt évről évre, melyen kora estétől már a koncertek veszik át a főszerepet. Így volt ez idén is. A napot a Bakon János tiszteletére rendezett labdarúgó emléktornával kezdték, majd a szentmisét követően felavatták a közösségi összefogással megújított hősi emlékművet.

Szentpéterfölde polgármestere Molnár Péter köszöntött a megemlékezésen

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Szentpéterfölde közösségi tiszteli a múltat

Az ünnepségen és koszorúzáson Molnár Péter Szentpéterfölde polgármestere idézte fel az emlékmű történetét. Elhangzott, hogy 1991-ben a helyiek világháborús hőseik iránti tiszteletük kifejezésére emelték az emlékművet a falubeliek adományaiból. A polgármester az akkori köszöntőbeszédből is idézett, majd arról szólt, hogy a háborúk áldozatainak emléke ma is él a településen, áldozatukat nem felejtik, hisz az igazi hősiesség nem a fegyverekben, a csatákban rejlik, hanem az emberek szívében.

Beszédet mondott a megemlékező ünnepségen Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki hangsúlyozta, hogy ahol a helyiek törődnek a környezetükkel, azt munkájukkal fejlesztik, akkor az egy erős közösség, mely eredményeket tud felmutatni. Szentpéterföldén számos ilyen fejlesztést tudnak magukénak, hisz megszépült a közösségi ház, a falu, fejlődött a közlekedési infrastruktúra, mely mind a közösség erejét dicséri. De erejét az is mutatja, hogy tudnak együtt ünnepelni és tisztelegni azok előtt, akik bár már elmentek közülük, de munkájuk, küzdelmük biztosították, hogy a maiak itt ma békében élhetnek.

Szentpéterföldén a megújított emlékművet Bognár István plébános áldotta meg

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Koncertek éjszakába nyúlóan

A megemlékezés után indult a főzőverseny a fesztivál további programjaként, de volt még RC autó bemutató és fanatic jump táncbemutató. Késő délutántól koncertek várták a szórakozni vágyókat, egymást követte a sportpályán felállított színpadon a Your Last Steps, a Zorall, a Triász, majd MC Lapi érkezett retro slágerekkel. Nap közben emellett gyerekprogramok, jótékonysági tombola, szkanderverseny, kirakodóvásár is várta a látogatókat, valamint egy tetoválómester is érkezett a fesztiválra.