Együtt küzdenek meg a kihívásokkal, ez adja a közösség értékét

Szentkozmadombja falunapja a találkozás és a baráti beszélgetések lehetősége mellett hagyományőrző programokat is kínált, így hosszú idő után újra volt lovas bemutató a településen, ráadásul az önkormányzat mellé éppen egy lovas hagyományokat is ápoló civil szervezet, a zalatárnoki Oroklán Lovas Egyesület társult társrendezőként. A település kulturális hagyományainak sokszínűsége is megjelent a kínálatban, emellett a gasztronómiában is fellelhetőek voltak a népi konyha remekei.

Szentkozmadombja polgármestere, Nagyné Varga Klára

Fotó: Gyuricza Ferenc

Szentkozmadombja kicsiny, de erős közösség

Köszöntőjében a polgármester arra is kitért, hogy kicsiny közösség a szentkozmadombjai, de éppen ebben rejlik egyik értéke, hiszen együtt, közösen küzdenek meg a kihívásokkal. Az elmúlt időszak eredményei közül a Kölcsey utcában található híd felújítását, a közösségi faültetést említette, illetve utalt arra is, hogy számos más közösségi programnak adott helyet a falu.

Szentkozmadombja falunapján Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is beszédet mondott

Fotó: Gyuricza Ferenc

A szülőföld iránti ragaszkodás

Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője ugyancsak az összetartást méltatta. Úgy fogalmazott: a helyi társadalom erejét mutatja meg, ha együtt ünnepel, de a közösségi programok azt is jelzik, hogy a falu lakói szeretik, tisztelik egymást. A képviselő emellett Wass Albert gondolatait idézve az emberi tartást és a szülőföld iránti ragaszkodást is méltatta, mondván: aki a hagyományokat, a szüleitől, nagyszüleitől kapott örökséget tiszteli: az biztos lábon áll a földön.