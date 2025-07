Egy fesztivál, ahol még a pap is táncra perdül

A szepetneki plébános, Heiter Róbert Gottfried atya tájékoztatója szerint az augusztus 2-án, délután négy órakor kezdődő fesztivál aratófelvonulással indul, amely során a Szent Őrzőangyalok plébánia udvarától indulva a Béke, a Csapás és a József Attila utcák érintésével járják végig a települést a résztvevők. Közben több helyszínen megállnak, hogy köszöntsék az érdeklődőket, továbbá a menethez csatlakozó nagykanizsai Gyöngyszemek táncegyüttes tagjai rövid műsort adnak ezeken a pontokon.

Heiter Róbert Gottfried atya, a Szent Őrzőangyalok plébánia plébánosa a tavalyi Aratófeszten

Fotó: Gyuricza Ferenc

Az Aratófeszt programja

A plébánia udvarára való visszatérést követően a Gyöngyszemek táncegyüttes, illetve a Rozmaring népdalkör ad műsort, amit a fesztivál ünnepélyes megnyitója követ, benne ökumenikus hálaadással és történelmi egyházak képviselői által bemutatott Te Deummal. 19.30 órától a rockabilly zenét játszó Candy Men Trió szórakoztatja a jelenlévőket, közben a helyi civilek és a plébániához tartozó települések lakói egytálétellel meg is vendégelik a fesztivál résztvevőit. A rendezvényt családbarát jelleggel szervezik meg, így a gyerekeket közben kézműves foglalkozás és játszóház várja.

Búcsúk a Szent Őrzőangyalok plébánia településein

Gottfried atya azt is elmondta: a plébániához tartozó települések a hagyományos időpontokban tartják búcsúi rendezvényeiket. Eszteregnye közössége az ottani templom titulusának megfelelően Nagyboldogasszony napja apropóján augusztus 17-én ünnepel. A 15 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Henczel Szabolcs beledi plébános lesz. Sormáson egy hétre rá, augusztus 24-én tartják a Szent Rókus búcsút, itt délelőtt 10 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, míg 15 órakor szentségimádást és az új kenyér megáldását tartják.

Őszi rendezvények

Szepetneken október elején tartják a Szent Őrzőangyalok búcsút, aminek keretében október 4-én, szombaton 16 órától előadásokat hallhatnak az érdeklődők. Ezt 18 órakor ünnepi vesperás követi, 19 órától pedig a Mura Térsége Tűzoltózenekar ad szabadtéri koncertet a templomkertben. Az ünnepi szentmise másnap 11 órakor kezdődik, a főcelebráns itt is Henczel Szabolcs plébános lesz. A búcsúi szentmise keretében kerül sor a plébánia által alapított Custodes-díj átadására is. Bajcsán október 12-én tartják a Magyarok Nagyasszonya búcsút. Ennek ünnepi szentmiséjén – amit délelőtt 10 órakor tartanak – a szombathelyi egyházmegye segédpüspöke, dr. Fekete Szabolcs Benedek is részt vesz.