Áldás a kocsira, védelem az útra – Szent Kristóf napján újra sorban állnak a sofőrök

Szent Kristóf az utasok, vándorok, hajósok védőszentje, a tizennégy segítő szent egyike, akinek képét ma is sok autós és motoros hordja magával. A Magyar Autóklub szervezésében Zala vármegyében kiemelten kezelik a Kristóf-napi autós áldás megtartását. Idén két hétvégén szerveznek autószentelést több helyszínen is, míg az országban összesen 27 helyen lesz autószentelés az autóklub részvételével.

A Szent Kristóf napja alkalmából tartott autószenteléseknek nagy hagyománya van Zalában. Németh Csaba pákai plébános az elmúlt hétvégén több helyen közreműködött az autós áldás közvetítésében. A képen a lispeszentadorjáni eseményen

Forrás: Magyar Autóklub Nyugat-Dunántúli Regionális Szervezet

Szent Kristóf-napi autós áldás

Kiss Ambrus, a Magyar Autóklub Nyugat-Dunántúli Regionális Szervezetének elnöke elmondta, hogy július 20-án Pákán, Lispeszentadorjánban, Páka-Öreghegyen és Lentiben már tartottak Szent Kristóf-napi autós áldást. Július 27-én Nagykanizsán a Kórházkápolnában a 8 órai mise után, a Jézus szíve templomban a 9 órai misét követően. Zalaegerszegen a Kertvárosi templomban a 10 órai mise után kérhetik az áldást a járművezetők. Ezeken az eseményeken az autóklub matricákat oszt a sofőröknek.

Baleseti helyzetkép a utakról

Kiss Ambrus a Szent Kristóf-napi események kapcsán a hazai baleseti helyzetről is képet festett. Balesetek az elmúlt 24 órában is történtek, Zala megye sem kivétel ezen a téren, s a javulás hosszabb távon is csak kis mértékű.

- Az autóklub célja a balesetek és a halálos áldozatok számának csökkentése - szögezte le. - 2024-ben 489 ember halt meg Magyarországon közúti balesetben, s 75 ember munkahelyi balesetben. Vélhetően a közlekedésben szabadabbnak, ellenőrzés nélkülinek érzik magukat az emberek, s nem működnek az óvatosságra, előzékenységre, észszerű belátásra vonatkozó érzékek. Ezeket fel kell kelteni. A sok közúti baleset és baleseti halál miatt az Európai Unió azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra feleződjön meg a halálos áldozatok száma és a közúti személyi sérüléssel járó balesetek száma a 2019-es bázishoz viszonyítva.

A tavalyi adatok szerint:

személyi sérüléssel járó balesetek száma Magyarországon 14 634,

személyi sérüléssel járó balesetek száma Nyugat-Dunántúli régióban (Vas, Somogy, Zala) 1 625,

a közúti balesetben elhunytak száma Magyarországon 489,

a közúti balesetben elhunytak száma a nyugat-dunántúli régióban 58.

Az elvárt csökkenési pályán trendérték számítható 2024-re, eszerint az első két esetben a számok többet mutatnak 2, illetve 3 ezerrel, mint ami elvárt lenne, az utóbbi két adatot nézve jobb az arány.