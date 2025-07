Erdélyből Zalába költözve találta meg új otthonát a házaspár - de most egy különleges alkalomnak szólt a köszöntés

A házaspár 1996 óta tagja a zalalövői közösségnek. Az akkor már hosszabb ideje Zalában élő, illetve itt is dolgozó fiúkat követve költöztek Magyarországra, hogy közelebb legyenek egymáshoz. A szülők mindketten nyugdíjas éveiket élték már akkor, ám előtte hosszú évtizedeken keresztül dolgoztak. Az 1935. július 16-án Zilahon született, most 90 éves Szalontai Lajos géplakatosként előbb erdélyi réz-, és aranybányákban, majd egy gépgyártó ipari üzemben, nála három évvel idősebb felesége, Ági pedig tanítóként.

A 90 éves Szalontai Lajos köszöntése. Az ünnepelt mellett balról dr. Kovács Ildikó jegyző és Szalontai Lajosné, jobbról Gyarmati Antal polgármester

Fotó: Gyuricza Ferenc

Szalontai Lajos és felesége 1962-ben házasodtak össze

A pár közös sorsa 1962-ben vett meghatározó fordulatot, akkor kötötték össze életüket. Az asszonynak ez már a harmadik házassága volt, első férjét tragikus körülmények között, egészen fiatalon veszítette el, a második házassága pedig annak ellenére sem sikerült jól, hogy két lánygyermekük született. Szalontai Lajosban azonban megtalálta azt a személyt, aki a boldogságot is meghozta számára. Az immár 62 éven át tartó frigyüknek egy fiúgyermek lett a gyümölcse. Unokáik száma négy, s van egy dédunokájuk is. Zalát nagyon szeretik, hiszen a Zalalövőt körülvevő dimbes-dombos táj sok mindenben emlékezteti őket a még mindig gyakran felemlegetett Erdélyre, s szerencsére gombából is rengeteg terem ezen a vidéken, amit ugyancsak nagyon kedvelnek mindketten.