Harminc éve folyamatosan górcső alatt - szakmai zsűri tartott szemlét a zalai városban

Harminc éve minden nyáron kritikus, szakértő és szakmailag hozzáértő szemek pásztázzák Zalakaros tereit, arborétumait, közintézményeit, veszik górcső alá zöldfejlesztési koncepcióit. A fürdőváros 1995 óta vesz részt a Virágos Magyarország környezetszépítő mozgalomban, évről évre vállalva a megmérettetést nemcsak általánosan, de egy-egy, a zsűri által kiírt kategóriában külön is indulva. A szakértők idén is alaposan szemügyre vették a várost, a szakmai zsűri tegnap hosszú órákon keresztül ismerkedett Zalakarossal.

A Virágos Magyarországért mozgalom szakmai zsűrije vette górcső alá Zalakarost, immár harmincadik alkalommal. A szakemberek a termáltónál is látogatást tettek.

Fotó: Antal Anita

Szakmai zsűri látogatja immár 30 éve a fürdővárost

A szemlén Anik Júlia, a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. kertészmérnöke, növényorvos, faápoló szakmérnök, Lacziné Csillag Dóra környezetmérnök, hulladékgazdálkodási technikus, Czirákiné Pakulár Judit, Zalakaros polgármestere, Biczó Tamás, a Karos-Park Kft. ügyvezetője és Kálovics Andrea, a Karos-Park Kft. kertészmérnöke vett részt.

- Számunkra nagy érték és kiemelten fontos a mozgalomban való részvétel - szögezi le Biczó Tamás, a KAROS-PARK Kft. ügyvezetője, aki a szemle után számolt be az első benyomásokról. - Cégünk és a fenntartó önkormányzat számára a zsűrizés folyamata valójában szakmai tapasztalatcsere, megbeszélés és szakmai megmérettetés, és bár elsőre talán furcsán hangzik: nemcsak mi, de a zsűri is tapasztalatokat gyűjt belőle, hiszen olyan gyakorlatokat is bemutathatnak a résztvevők, amelyek még nem elterjedtek hazánkban. Nálunk például ilyen volt a termáltó alatti vadvirágos rét korábbi kialakítása és bemutatása, idén pedig a Karos Korzó melletti SUD-okkal pályáztunk a zöld innováció kategóriában. Ez a zsűri számára is érdekes és értékes információkkal szolgált, és az a szakmai vélemény, amit majd a szemlét követően megfogalmaznak felénk, számunkra is nagyon hasznos és előremutató lesz, ahogyan eddig minden évben volt.

A város több rekreációs parkkal rendelkezik, ezekről is tájékozódtak a szakemberek. Fotó: Antal Anita

A fürdőváros idén a zöld innováció kategóriában is indul, az elfolyó csapadékvizet felfogó speciális megoldásával

Biczó Tamás elmondta: a SUD tulajdonképpen

az elfolyó csapadékvizet felfogó és szikkasztó természetes rendszer,

a Korzó épületéről,

a térburkolatokról,

a parkolókból összegyűjtött csapadékvíz folyik bele a kialakított mederbe,

a terület egésze pedig csodálatos évelő növényekkel, cserjékkel, díszfüvekkel beültetve gyönyörködteti a szemet.

A szakértők nem csupán ezt az innovációt tekintették meg, de körbejárták a városközpont egész területét, az arborétumokat, a rekreációs parkot, a Karos Korzó egész területét, a Dísz tér, a termáltó és a strand 12 hektáros zöldterülete sem maradt ki, majd a lakóövezeti részeket is megtekintették, illetve az oktatási-nevelési intézményeket, az óvodában folyó környezeti nevelés gyakorlati megvalósítását is megismerték. Az értékelést és annak eredményét ősszel ismerhetjük meg.