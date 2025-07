Szakmai gyakorlat a technikumban: kinek kötelező, kinek még nem?

Az egybefüggő szakmai gyakorlat rendszere az évek során jelentősen átalakult. Ehhez adott most világos útmutatót Richterné László Erzsébet, a nagykanizsai Thúry-technikum igazgatója. Elmondta: a szakképzésben háromféle verzió elképzelhető. Előfordulhat, hogy a fiatalok egyáltalán nincsenek kint gyakorlaton, náluk a gazdálkodás-menedzsment ágazatban tanulók nem duális képzésben tanulnak, tehát nincs egybefüggő szakmai gyakorlatuk sem.

Szintén a barkácsáruházban töltötte a szakmai gyakorlatát a a Thúry-technikum két diákja, Simon Balázs és Fazekas Szabina

Fotó: Szakony Attila

Szakmai gyakorlat: van akinek még nincs

– A 9. és 10. évfolyamosok a technikumban még nem mennek ki külső gyakorlati helyre, ekkor választanak szakmát és nekik majd 11. osztályban lesz először nyári gyakorlatuk – folytatta. – A turizmus-vendéglátás és a kereskedelem ágazatok esetében a szorgalmi időszakban is kint vannak gyakorlaton, majd közvetlenül utána rögtön teljesítik 6 héttel az egybefüggő nyári gyakorlatukat is. Tehát ők 12 hetet egyben vannak a duális partnernél, vagyis május elejétől egészen nyár közepéig. A szakképzésben tanulók 10. osztálytól kezdve egy hetet kint vannak az adott cégnél, egy hetet az iskolában töltenek év közben is. S persze nyári gyakorlatuk is van, ez nekik munkaviszonynak számít, ezért ilyen jellegű kötelezettségeiknek is eleget kell tenniük. Vagyis például csak úgy hiányozhatnak igazoltan, ha táppénzre mennek vagy szabadságon vannak.

A növények szép virágokkal hálálják meg a nyári gyakorlaton levő fiatalok szorgalmas munkáját

Fotó: Szakony Attila

Változó, hogy mennyi időt töltenek a cégeknél

Az igazgatónő hozzátette: a 12. osztályos technikus évfolyamban tanulók, mivel már előrehozott érettségit tesznek, nem mennek ki évközi gyakorlatra, csak egybefüggő nyári gyakorlatot teljesítenek a turizmus-vendéglátás, illetve a közlekedés ágazat (logisztikai technikus) területen tanulók. Ágazatonként az is változik, hogy mennyi időt töltenek külső helyszínen a tanulók. Szakmánként változó, hogy ki és mennyi időt tölt kint, 4, 5 vagy 6 hetet teljesítenek.

Hasznosan töltik?

– A turizmus-vendéglátás ágazatban tanulók általában zalakarosi szállodákban, nagykanizsai éttermekben töltik a gyakorlatukat – mondta Richterné László Erzsébet. – Ha valakik vidékről járnak be, vagy kollégisták, és a lakóhelyük környezetében találnak maguknak gyakorlati helyet, ahol velük foglalkoznának, akkor segítünk nekik, hogy ott dolgozhassanak. A hotelekben bepillantást kapnak a konyhai életbe, sokszor terítenek, vagy épp leszedik az asztalokat. A kereskedelem szakmában tanuló diákok az áruházláncok munkájába tekinthetnek bele, s igyekeznek minden osztály, munkacsoport napi rutinjába belekóstolni. Szerencsére mindenki a lehető leghasznosabban tölti a gyakorlatát, mely sokat jelent számukra. A turisztikai technikusaink a nyári gyakorlatuk idején utazási irodákban, szállodák recepcióján kapnak munkát.

Az igazgatónő elégedetten konstatálta, hogy a diákjaik széleskörű tudást szívhatnak magukba és gyakran visszavárják őket.