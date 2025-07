Harc az életért: a zalai lány gyógyulásának esélye mindössze egy százalék volt, de feladni sohasem szabad... Itt a bizonyíték!

Bodza a steril boxban. Nehéz időszak volt az egy hónapos bezártság

Fotó: Némethné Benyó Brigitta

Egy év szenvedés

– Szinte pontosan egy évet töltöttünk a kórházban: 2023. november 9-én került be, és 2024. november 11-én megcsengethette a Remény harangját – mondta az édesanya. – Közben nyártól egy-egy napra hazamehettünk, a barátnői, a nagykanizsai kézilabdás csapattársak meglátogathatták. Ott a kórházban kis túlzással szinte minden nap a vérképet figyeltük, hogy bizonyos értékek miként javulnak, ezek az apróságok adtak erőt a kitartáshoz, a küzdelemhez, a harchoz, ami előre lendített bennünket. Az első 100 nap kritikus volt, sok-sok kitartásra volt szükség Bodzától, de bírta, elviselte olykor az óriási fájdalmakat is. Talán azért, mert a kézilabdasportba való visszatérés is hajtotta. A nagykanizsai Tungsram SE utánpótlás csapatának akkori edzője, Tóth László és Baranyai Zsolt is visszavárták, biztatták.

Amíg nem volt ott a meccseken, addig is számíthatott a Tungsram SE csapatának támogatására

Fotó: Némethné Benyó Brigitta

Mit tartogat a jövő?

Bodza a naplót így zárta: "Az utam nem volt könnyű. Volt, amikor csak egy hajszál választott el attól, hogy ne legyen folytatás. De most itt vagyok. És ha valamit megtanultam, hát azt, hogy az élet nem mindig hangos győzelmekből áll. Néha csak abból, hogy felkelsz reggel és mersz tovább menni. Akkor is, ha fáj. Nem tudom, mit tartogat a jövő. De tudom, hogy már nem félek tőle. És ha egyszer valaki megkérdezi tőlem, hogy mire vagyok a legbüszkébb az életemben, nem egy díjat fogok mondani. Nem egy jó jegyet. Nem egy győzelmet. Csak ennyit: Arra, hogy maradt bennem remény. Akkor is, amikor már nem volt miért."