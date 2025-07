Mikor nyit ki végre a zalai település strandfürdője? S miért van még mindig zárva?

Vida László polgármester szerint ez az állapot akár az egyik pillanatról a másikra megváltozhat, ugyanis az illetékes hatóság elvi álláspontja szerint működőképes a strandfürdő, az erről szóló írásbeli megerősítést azonban még nem kapták meg. Amíg az nincs a birtokukban, addig viszont nem engedhetik be a fürdeni vágyókat a medencékbe. Az elmúlt hetekben lefolytatott háttérbeszélgetéseink során a polgármester több alkalommal is utalt arra a sajnálatos közelmúltbéli párkányi esetre, amikor a feltételezések szerint az ottani strandon fertőződött meg agyevő amőbával egy gyermek, majd ennek következtében röviddel később el is hunyt a pozsonyi kórházban. Letenyén többek közt emiatt sem akarnak semmilyen kockázatot vállalni.

A letenyei strandfürdő medencéi feltöltve, már csak egyetlen hatósági engedélyre várnak

Fotó: Gyuricza Ferenc

Egyetlen dokumentumra várnak

– Amíg minden hatósági engedély nincs a birtokunkban, addig nem nyithatjuk meg a strandfürdőt – mondta még csütörtök délután is hírportálunknak Vida László. – Jelen pillanatban csupán egyetlen dokumentumra várunk, amint megérkezik a vízminőségi vizsgálatok eredménye, biztonságos körülmények között fogadhatjuk a strandolni, fürdeni vágyókat.

A strandfürdő újranyitása választási ígéret volt Letenyén

Mint arról már többször írtunk, a letenyei strandfürdő újranyitása 2024-es választási ígérete volt a jelenlegi városvezetésnek. A dél-zalai térség népszerű fürdőhelye a 2019-es szezonban fogadta utoljára vendégeit, az akkori képviselő-testület előbb a Covid-járvány okozta egészségügyi veszélyhelyzet miatt, majd pénzügyi-gazdasági megfontolások miatt tartotta zárva azt, hivatkozva arra, hogy az üzemeltetés során keletkező prognosztizált veszteség megborítaná a város gazdálkodásának egyensúlyát. A tavalyi megválasztásuk után Vida László és a képviselő-testület tagjai azonban úgy gondolták: szüksége van a helyi közösségnek és a környékbeli települések lakóinak a strandfürdőre, és ezt az a közösségi összefogás is megerősítette, amivel még szintén tavaly megkezdték a terület rendbetételét. A strandfürdő megnyitását előkészítő munkálatok idén tavasszal

a gépészet és

a medencék felújításával, illetve

a terület további rendbetételével folytatódtak.

Az önkormányzat többek közt a saját cége, az ÉKKÖV Kft., illetve a közmunkások révén komoly erőforrásokat mozgósított annak érdekében, hogy május végére minden elkészüljön. A felújítások során azonban előre nem látott problémák sorával, illetve időközben keletkező meghibásodásokkal – például akut csőtöréssel – szembesültek, ami tovább hátráltatta a munkákat. Az eleinte május végére, majd a tanév zárására tervezett fürdőnyitás időpontja így egyre tolódott, de a vízminőségi vizsgálatok is hátráltatták a várt eseményt. Vida László ennek ellenére továbbra is optimista, úgy látja, most már valóban közel a nyitás lehetősége.