Lenyűgöző fotó Kis-Balatonról, amikor a sas egy pillanatra belenéz a kamerába

Ahogy korábban megszokhattuk Eiter Istvántól, a fotó sztoriját is megosztotta. Elmondta: amikor a sas megunta a sirályok zajongását, talán csak játékból is, elhajtotta azokat. Az egyiknek még a vízben a fejére is koppintott, fegyelmezésképpen.

Kivételes pillanat, amikor a sas rád néz...

Fotó: Eiter István

A kivételes felvétel a kergetőzés egyik pillanatában készült, amikor a sas éppen a fotós felé fordította a fejét.