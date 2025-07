Gazdag a hétvége programkínálata – élmények, mindenkinek

Búcsúszentlászlón hagyomány a járműszentelés, a motorosok, quadosok megáldása.

Fotó: Halász Gábor

Búcsú

Zalatárnokon vasárnap tartják a hagyományos Szent Anna-napi búcsút, amely 11 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a helyi római katolikus templomban. 14.30-tól a sportpályán közösségi és kulturális programokkal folytatódik a rendezvény. Fellép a Rezedák Hagyományőrző Dalkör, a Kis Binkó néptáncegyüttes, az Ezer Rózsa Kertje hastánccsoport, Éder Gábor mulattató énekes, valamint a Pacsirták. A program az X-Treme bulizenekar műsorával zárul.

Nagyrécsén a Bacónak-hegyen található kápolnában vasárnap 15 órakor ünnepi szentmise nyitja a Bacónak-hegyi Magdolna napi búcsút. Ezt követően 16 órakor kamarazenei utazást tartanak a zenélő órák csodálatos világába. Ezután 17.30-tól baráti találkozóval folytatódik a program, fellép a nagykanizsai Pántlika Tánccsoport és a kiskanizsai Árvácska Dalkör.

Szentmise a motorosokért

Kistolmácson a faluközpontban lévő motoros emlékműnél vasárnap 12.30-tól az elhunyt és az úton lévő motorosokért tartanak ünnepi szentmisét.

Erdei élmények

Gosztolán vasárnap különleges erdei élményekben lehet része a látogatóknak, akiket a hagyományos búcsúi elemek is várnak. Lesznek tematikus erdei séták megállókkal, a délelőtti relaxációs programok pedig az elmélyülést szolgálják: 9 órakor jóga, 10-kor stresszoldó erdőfürdő foglalkozás kezdődik a Gosztola Gyöngye Hotelben. A szentmise 11.30-kor lesz a kápolnában. 15.30-kor a Zalaapáti Harmonika Zenekar lép fel, majd lesznek gyerekprogramok is. A kulturális műsorban több táncos fellépő, majd 18 órakor a Fáraó zenekar szórakoztatja a közönséget. A Zalaerdő Zrt. jóvoltából erdei iskola bemutató is lesz.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Járműszentelés

Szepetneken a Dózsa György és József Attila utca kereszteződésében, a játszótér előtt vasárnap 15 órától Heiter Róbert Gottfried atya Szent Kristóf-napi áldásra és szentelésre várja a járműveket és azok tulajdonosait, üzembentartóit.