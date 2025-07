Vége az ázásnak és az álldogálásnak!

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata megkezdte a helyi buszmegállók korszerűsítését, melynek első állomása a Pilikáni buszmegálló teljes felújítása volt. A korábban elhanyagolt állapotban lévő megálló most modern, rendezett környezetben várja az utasokat.

A Pilikáni buszmegálló esőbeállót és padot is kapott

Forrás: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata

A Pilikáni buszmegálló csak a kezdet

A felújítás során esőbeállót és padot is telepítettek, így az utasok komfortosabb körülmények között várakozhatnak. Emellett a megálló környezete is megújult, ami hozzájárul a község esztétikai fejlődéséhez is. Ráadásul a itt található a Pilikáni Madárpark is, így a turizmus fellendítéséhez is elengedhetetlen a fejlődés.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint ez csak a kezdet: a buszmegállók fejlesztése folytatódik, céljuk, hogy minden megálló korszerű és utasbarát legyen.