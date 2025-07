Csődbe ment a Pepco, hatalmas leépítés várható - Vajon mi lesz a magyar üzletekkel?

A Pepco főleg az egykori NDK területén zárja be boltjait. A németországi leányvállalat fizetésképtelenségéről az Economx portál számolt be még vasárnap este, német sajtóértesülések alapján. Mint írják, valószínűleg félezer munkavállaló kerül veszélybe azzal, hogy csődbe ment a Pepco. „Míg alig két évvel ezelőtt a varsói tőzsdén jegyzett, lengyelországi multicég jelentős bővítéseket, például kétezer új üzlet nyitását vette tervbe a német piacon, most mégis a Pepco-boltokat üzemeltető német leányvállalat fizetésképtelenségét jelentették be” – írta a portál. A folyamat valószínűleg a vásárlók spórolási szokásai, valamint az iparcikk-kereskedők piaci versenyének az eredménye. Tavaly Ausztriából kivonultak, ám világszerte még 18 országban vannak jelen 4 ezer üzlettel. Magyarországon 266 Pepco-boltot üzemeltetnek. Hétfőn délelőtt a zalaegerszegi üzletbe látogattunk, s kíváncsiak voltunk, ez miként érinti a hazai kereskedelmi láncot.

A magyar üzletekben nem érezhető, hogy csődbe ment a Pepco németországi leányvállalata. Forrás: Pepco FB

A Pepco csődbe ment Németországban, ezt tapasztaltuk itthon

A Zala Plázában található egységben nem tudtak a hírről, s itt láthatóan nincs hatással a német folyamat. Az üzletvezetőt nem értük el, ha választ kapunk, azt azonnal közzétesszük. Egyébként hatalmas választékkal, sőt, 50 százalékos nyári leértékeléssel várják a zalai vásárlókat. Bár még odébb van a szeptember elseje, a Pepco Magyarország közösségi oldalán már az iskolakezdésre készülnek akcióikkal, a DreamWorks egyik lányos figurájával.

Ez jó hír a magyar vevőknek, akik egyébként előszeretettel látogatják a hazai üzleteket a kínálat és az árak miatt. Népszerűségüket mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 414 ezer követője van Fb-oldaluknak. Két hete egyébként a Pepco Csoport rekordösszegű harmadik negyedéves árbevételt, összesen 1,1 milliárd eurót jelentett, amely az előző évhez képest 7,7 százalékos növekedéssel ér fel, írta az Economx.