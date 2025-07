Vízhordás gumicsizmában, talicskázás bekötött szemmel (galéria, videó)

Hat csapat vett részt a versenyen

A parasztolimpiára Zalalövőről és a környező településekről hat csapat jelentkezett. A kora délutánig tartó verseny befejezését követően Gyarmati Antal polgármester és Kalamár Péter önkormányzati képviselő nyitották meg a rendezvényt, de a később csatlakozó Vigh László országgyűlési képviselő is mondott köszöntőt. Ezt követték a már említett kulturális és szórakoztató bemutatók.

A falusi parasztember élete évszázadokon keresztül a legkeményebb sorsok közé tartozott hazánkban, azt a küzdelmet, amit egészen a XX. század második feléig, az általános gépesítés koráig kellett folytatniuk a mindennapos megélhetésért, nagyszerű íróink örökítették meg. Ma már a vidék Magyarországán is sokkal kevesebben foglalkoznak mezőgazdasággal, földműveléssel, mint egykoron, és a földdel dolgozni továbbra sem egyszerű. Hogy mennyire nem, azt akár egy érzékenyítő programnak beillő parasztolimpia is jól tudja illusztrálni.

Összetartó közösség

– A Szent Anna napi búcsú, a zalapatakai templom névadó védőszentjének ünnepéhez kapcsolódik – foglalta össze röviden Horváth Edmondné Németh Tünde, a szombati programot szervező Budafáért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnöke. – Zalapataka éppen száz éve, 1925-ben egyesült Zalalövővel, míg Budafa, ami egyházilag Salomvárhoz tartozott 1981-ben csatlakozott hozzá. A városrésznek jelenleg mintegy 180 lakója van, s évről évre vannak új beköltőzök, akik megvásárolják az üresen álló családi házakat, hogy itt kezdjenek új életet. A közösségünk nagyon összetartó, most is rengetegen járultak hozzá, hogy sikeresen meg tudjuk rendezni a búcsút, nemcsak munkájukkal, hogy adományaik, anyagi hozzájárulásaik révén is.