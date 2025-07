A gyászmunka után, arccal a jövő felé: katasztrófaturisztikai látnivalóvá fejlesztenék a parajdi sóbánya környékét

Dr. Horváth Alpár kötődik Zala vármegyéhez, jelesül Nagykanizsához, hiszen korábban a Lovászbusz utazási iroda felkérése alkalomszerűen idegenvezetői feladatokat is ellátott. Elmondta: örül annak, hogy a zalaiakat érdekli a székelyföldi helyzet, hiszen sokaknak személyes kötődése is kialakult ahhoz a parajdi sóbányához, amelynek bezárása kényszerű helyzet következménye. A parajdi sóbánya májusi szerencsétlensége miatt sok Parajdon élő család elvesztette a bevételét - elképzelhető, hogy örökre.

A parajdi sóbánya elnyelte a Korond-patakot, viszont dr. Horváth Alpár és több szakember keresi a megoldást Parajd megmentésére

Fotó: ZH

Parajdi sóbánya: mindenütt a víz az úr

– A sóbánya egy sóhegy belsejében található – mesélte az egyetemi adjunktus. – Ez a sóhegy 1,2-1,4 kilométeres átmérőjű ellipszisként képzelhető el felülnézetből. Ez az ellipszis Parajd község szélén, a sóvidéki medencének egy mélyebb pontján található. Szováta és Korond között, az utóbbi település felől érkező patak okozta a problémát. Nyilván egy villámárvíz miatt tört be a patak ebbe a bányába – és eltűnt benne. Két nap alatt feltöltötte a teljes bányarendszert több mint 300 méter mélységben 6-7 (!) millió köbméter vízzel.

Dr. Horváth Alpár szerint a sóbánya elárasztása sokkot okozott Székelyföldön. Bár azt sokan, főleg a bányászok tudták, hogy a vízbeszivárgásokból előbb-utóbb probléma lesz.

Hihetetlen méretek a parajdi sóbányában, amikor még minden rendben volt. Ma ebben a teremben is a víz az úr

Fotó: Horváth Alpár

Hova kerüljön a sós víz?

– Az elmúlt hetekben arról is volt szó, mi lenne, ha kiszivattyúznák onnan a vizet – folytatta. – Azonban jobban utánaszámoltak, s kiderült: Románia jelenleg nem áll abban a költségvetési helyzetben, hogy ilyen beruházásokat végrehajtsanak. Az édesvízből gyorsan sós lett, hiszen a sót kioldotta a falakból és kitölti az üregeket. Az oldódási folyamatok a különféle tartóelemeket is meggyengíthették. Jelen pillanatban nem lehet tudni, mi van a mélyben. Nézzük azt, ha mégis lenne pénz a kiszivattyúzásra, akkor hova "tennék" azt a sok sós vizet? Erre is van elképzelés. Elvileg Parajd és Szováta között egy sík részen van egy körülhatárolt terület. Ezt ha állami, vagy épp önkormányzati kezdeményezésre kisajátítanak és annak a helyére kialakítanak egy mesterséges tavat sós vízzel, akkor új turisztikai attrakció jöhetne létre. Bár a legutóbbi tusványosi egyeztetésen ennek megvalósíthatóságát a geológusok és más szakemberek egyelőre nem látják esélyesnek.