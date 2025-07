Minden eddiginél többen kezdhetik meg tanulmányaikat a Pannon Egyetemen

Az országos szinten mért 7 százalékos növekedéshez képest az intézményhez felvételt nyert 2084 új hallgató számottevő bővülést jelent, amelyhez még hozzáadódik a saját hatáskörben felvett hallgatók (doktori, szakirányú továbbképzések, részismereti képzések, nemzetközi ösztöndíjas és önköltséges hallgatók) száma is, így összességében több mint 2500 új beiratkozóra számítanak 2025 szeptemberétől- áll az intézmény tájékoztatójában.

Dr. Palányi Ildikó, a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg dékánja.

Fotók: Gáti Kornél/Pannon Egyetem

Az állami ösztöndíjas helyek jelentős részét feltöltötte a Pannon Egyetem: a felvettek 80 százaléka költségtérítés nélküli formában kezdheti meg tanulmányait. Az önköltséges képzésekre jelentkezők aránya is emelkedett közel 25 százalékkal. Ez a Pannon Egyetemen megszerzett diploma piaci értékének folyamatos emelkedését tükrözi.

A levelezős és távoktatási formák népszerűsége is nőtt: a frissen felvettek 42 százaléka választotta ezeket a munkavégzés mellett is elvégezhető képzési lehetőségeket. Egyre többen, a 30 év feletti korosztályból is a Pannon Egyetemet választják, így az intézmény továbbra is erős a felnőttképzés és az élethosszig tartó tanulás területén.

Az alapképzések közül kiemelkedett a programtervező informatikus, a pszichológia, a mérnökinformatikus, valamint a gazdálkodási és menedzsment szak. A mesterszakok közül az ESG-szakember, az adattudomány, az angol nyelvoktató és a neveléstudomány programok iránt volt a legnagyobb az érdeklődés. A Humántudományi Kar vonzotta be a legtöbb hallgatót, a felvettek 32 százaléka itt kezdi meg tanulmányait.

Sajtótájékoztató Veszprémben. A Gazdálkodási Karon a tavalyi évhez képest 25 százalékkal nőtt a felvett hallgatók száma.

Karok szerinti bontás

Gazdaságtudományi Kar 421 új hallgatóval büszkélkedhet, ebből 253-an állami ösztöndíjasok. Népszerűek maradtak a kereskedelem és marketing, gazdálkodási és menedzsment, valamint pénzügy és számvitel szakok. Mesterszinten az angol nyelvű Vezetés és szervezés, az MBA és a Műszaki menedzser szakok a legkeresettebbek. Szeptembertől elindul a Business Coach posztgraduális szak és az üzleti doktori (DBA) program is.

A zalaegerszegi Gazdálkodási Karon a tavalyi évhez képest 25 százalékkal nőtt a felvett hallgatók száma. Itt a legmagasabb pontszámot (402) az államilag finanszírozott, nappali tagozatos pénzügy és számvitel alapképzéshez kellett elérni.