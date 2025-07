Újabb pénzeső a Balatonnál: 200 millió forint fejlesztésre, minimális önerővel

Navracsics Tibor miniszter hangsúlyozta, a kormány az utóbbi években olyan fejlesztéseket is támogatott, amelyek „nemcsak a turizmust erősítik, hanem élhetőbbé is teszik a régiót”. Elmondta továbbá, hogy a most meghirdetett pályázat célja, hogy „a Balaton térségéhez tartozó 164 település fejenként 2–15 millió forint közötti támogatásra pályázhasson kisebb volumenű fejlesztések megvalósítására”. Ezek elsősorban közterületek rendezését, zöldfelületek kialakítását, csapadékvíz-gazdálkodást, valamint közterületi épületek árnyékolását, felújítását és energiatakarékos eszközök beszerzését szolgálják. Czunyiné Bertalan Judit területfejlesztésért felelős államtitkár és a Balaton Fejlesztési Tanács társelnöke hozzátette: a vissza nem térítendő pályázati forrás jelentős részben - 90 százalékban - támogatott, így minimális önerő szükséges, de a térség 18 legrosszabb helyzetű településének a költségek 100 százaléka elszámolható. A pályázati kiírást hétfőn a Balaton Fejlesztési Tanács közzéteszi, a benyújtási határidő szeptember 30-a – tájékoztatott az államtitkár.

Fotó: Törő Gábor