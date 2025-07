Ozzy Osbourne: ő volt a Sötétség Hercege

Az 1948. december 3-én született Ozzy Osbourne igazi legenda volt. Alapító énekese annak a Black Sabbath elnevezésű brit formációnak, amely új korszakot nyitott a rockzenében, gyakorlatilag a heavy metal műfaj megteremtését kötik a nevükhöz. Az énekes nyolc album után távozott – pontosabban kényszerült távozni – a világhírű zenekarból, majd felesége, a menedzser Sharon Osbourne (leánykori nevén Arden) hathatós támogatásával és felügyeletével szólókarriert kezdett, amivel még a Black Sabbath-tal aratott sikereket is felülmúlta. Szólistaként 13 albumot jegyzett, de közben – 2013-ban az időnként vele újra és újra turnézó Black Sabbath-tal is kiadott egy újabb nagylemezt. A karrierjének ezen sarokpontjain túl talán felesleges is egyéb életrajzi adatokkal terhelni az olvasóközönséget, hiszen azok könnyen elérhetőek, illetve számos helyen meg is jelentek az elmúlt nap (és hetek) eseményei kapcsán, ezért váltsunk inkább személyes hangvételre.

Ozzy Osbourne

Fotó: Debra L. Rothenberg / Forrás: ZUMA Press, Inc.

Megkerülhetetlen a heavy metal világában

A Black Sabbath, mint zenekar, s ezáltal Ozzy Osbourne személyisége is megkerülhetetlen azok számára, akik bármi szimpátiát is táplálnak a heavy metal műfaja iránt, s elmúltak már 20 évesek. Ozzy annak ellenére volt a tökéletes „metal” énekes, hogy nem rendelkezett klasszikus képzettséggel, s hangja sem volt ideális ahhoz, hogy az opera világában kamatoztassa azt. Kisugárzása ellenben olyan volt, ami egyértelműen a színpadra teremtette őt. A reflektorfénybe lépve azonnal ráirányult a figyelem, s ezzel maga is tisztában volt, sőt, ki is használta azt. A tökéletes zenei hátteret, a súlyos, borongós, kissé misztikus, néhol egészen síron túli hangulatot árasztó dalokat a társak, elsősorban a zseniális zeneszerzői képességekkel rendelkező gitáros Tony Iommi teremtette meg számára, de a jazz technikával játszó dobos, Bill Ward, valamint a szövegíróként is remeklő basszusgitáros, Terry „Geezer” Butler az együttműködésüknek ugyanolyan fontos alkotóelemét jelentette. Ennek a közös munkának voltak tökéletes gyümölcsei a Black Sabbath korai albumai, egyesek szerint az első négy nagylemez, más vélekedések szerint az első hat tartozott a hibátlan remekművek sorába. Jelen sorok írója inkább előbbi vélemény felé hajlik, fenntartva azt a jogot is, hogy a hard rock és heavy metal kialakulásában a Led Zeppelinnek és a Deep Purple-nek is hasonló jelentőséget tulajdonítson.