Boltbezárásoktól is hangos volt az elmúlt hét Zalában

Égési sérülést és vakságot okoz az agresszív növény

A kaukázusi medvetalp agresszív, mérgező, vakságot okozó invazív növény, amely most már Zala vármegyében is elterjedt. Elég csak hozzáérni, máris megtörténhet a baj: égési sérüléseket, s akár vakságot is okozhat! A növénnyel kapcsolatban Kálovics Andrea kertészmérnök így fogalmazott:

- Magyarországon alapvetően a közönséges medvetalp őshonos, de a kaukázusi medvetalp is itt van már. A növény minden része mérgező, a növényhez érve bőrünkön égési sérülésekhez hasonló hólyagosodás, rosszabb esetben maradandó hegek alakulnak ki. A szembe kerülve a növény sejtnedve akár vakságot is okozhat. Ha a növény a bőrünkhöz ér, szappanos vízzel alaposan mossuk le az érintett területet és mindenképpen forduljunk orvoshoz azonnal!

Akciókkal búcsúzik a zalaegerszegi kínai ruhaüzlet

Aki Zalaegerszegen él, legalább egyszer biztosan betért már az egykori Ifjúsági Áruházban működő kínai üzletbe, amely a Kossuth úton várja a vásárlókat. Azaz hamarosan már csak múlt időben beszélhetünk róla, hiszen úgy tűnik, bezárásra készülnek. Búcsúzóul nagyszerű kedvezményekkel várják a vásárlókat.

Végleg bezárt a legendás kultúrkocsma Zalaegerszegen

Zalaegerszeg alternatív kultúrkocsmája, a Club PopUp Underground is lehúzta a rolót. A közel tíz éven keresztül működő hely sok fiatal kedvence volt, a Covid-19 járvány előtt több koncertet és slam poetry estet is tartottak. Búcsúzásként Cserpes Attila és a klub másik "állandó arca", Bertalan Edit Katalin egy emlékvásáron eladásra kínálták a berendezési tárgyakat, poharakat, társasjátékokat, dekorációs elemeket.

A balatoni hangulatra nem lehet panasz Fotó: Lokal at the lake/Facebook

A Balaton legjobb éttermei közé került egy kanizsaiak által vezetett vendéglátóhely

A Magyar Konyha magazin Balatoni Gasztrokalauz című kiadványa tartalmazza a TOP10 legjobb balatoni vendéglátóhelyet, melyek között előkelő helyen szerepel a nyár elején megnyílt fonyódi Lokal at the lake. Az étterem tulajdonosai nagykanizsaiak, s nemrég portálunknak is nyilatkoztak.