A kormányhivatal munkatársai is gyűjtöttek Zsuzsának - az összefogás ereje remélhetőleg segíti a mielőbbi teljes gyógyulást

Sokan szeretnék továbbra is támogatni azt a háromgyermekes zalaegerszegi édesanyát, akinél áprilisban agresszív agydaganatot állapítottak meg. A 46 éves Nagy Zsuzsanna és családja élete azóta alaposan megváltozott, Zsuzsa túl van már műtéten, illetve nemrégiben befejeződött a 30 napos sugár-és gyógyszeres kezelése. Az összefogás Zsuzsa teljes gyógyulásért szinte azonnal megkezdődött a betegség kezelésével egyidejűleg.

Az összefogás erejében bíznak azok, akik a zalaegerszegi háromgyermekes anyuka gyógyulását segítik, köztük a kormányhivatal munkatársai.

Forrás: Zala Vármegyei Kormányhivatal oldala

Németországi immunterápia segíthet, no és az összefogás ereje

Ahogyan azt már a Zaolon is megírtuk korábban, Zsuzsa biztos gyógyulását egy németországi immunterápiás kezelésben látják. A terápia első fázisa az immunanyag elkészítése, ami 20 ezer euróba kerül, az immunanyag elkészültét követhetik a további kezelések, melyeknek költsége 60 ezer euró.

Zsuzsa gyógyulásáért már eddig is rengetegen fogtak össze, részben egy adományvonalon keresztül támogatva őt, részben egy azóta létrehozott bankszámla számra történő utalással, illetve több jótékonysági akcióval. Legutóbb egy jótékonysági akció keretében a Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának munkatársai fogtak össze Zsuzsáért, akik a prószafesztiválon befolyt összeggel szeretnének hozzájárulni mielőbbi teljes gyógyulásához. A munkatársak az összeget nemrégiben személyesen adták át, és arra biztatnak mindenkit, hogy ha teheti, ha segíteni szeretne, támogatásával segítsen, hogy a család tagjai még sokáig tudjanak örülni egymásnak!

A család a továbbiakban is minden támogatást hálás szívvel fogad az Összefogás Zsuzsiért Alapítvány számláján: