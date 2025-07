Rengeteg élménnyel gazdagodtak a zalai település vakációzó gyerekei

Az önkormányzat udvarán, a platánfa árnyékában ügyességi játékok, kézműves foglalkozás, kutyás bemutató és rengeteg játék várta a gyerekeket. Ezen kívül ellátogattak a szomszédos Alsónemesapátiba, a "Balaton Birtokra", s a Csácsi Állatkert, Állatsimogató és Állatotthon lakóit is felkeresték. Természetesen a gyerekek ellátást, így reggelit, ebédet és uzsonnát is kaptak. Az egyesület tagjainak, a helyi szülőknek, az önkormányzat dolgozóinak, a testület tagjainak köszönhetően a gyermekek ezen a nyáron is jól érezték magukat.