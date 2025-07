Az őrület határán? Itt találkozhat munkavégzés miatti lezárásokkal a sztrádán

Hírportálunkon több alkalommal is írtunk azokról a nehézségekről, közlekedési anomáliákról, amiket az M7-es autópálya felújítása okozott az év első felében. Sávlezárások, szűkítések, terelések és sávelhúzások, illetve sebességkorlátozások okoztak bosszúságot a közlekedőknek, ami miatt a menetidő akkor is jócskán megnőtt, ha nem történt váratlan esemény – például egy baleset – a Zalából Budapestre vezető úton. A közlekedési helyzet a nyári turisztikai főszezon beköszöntével tovább romlott, hiszen egyre több jármű jelent meg az autópályákon, különösen a hét végén, illetve hétfő délelőttönként, s ennek a járművezetők markánsan hangot is adtak a közösségi médiában, illetve egyéb fórumokon. Talán ezért is döntött úgy a felújításokat koordináló Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., hogy a nyári időszakra – ahol csak lehetséges – leállítja, felfüggeszti a munkálatokat. Ez azóta meg is történt, és saját tapasztalataink alapján mondhatjuk: ez jelentős javulásokat hozott a közlekedésben.

Az M7-es autópálya zalai szakaszán jelenleg egy helyen, Becsehely és Letenye között van érvényben korlátozás

Fotó: Gyuricza Ferenc

Hol dolgoznak most az M7-esen?

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatója alapján jelen pillanatban 13 helyszínen zajlanak munkálatok az M7-es autópályán. Ehhez képest Budapestről Letenyéig autózva mindössze két olyan helyszínnel találkoztunk, ahol építési munkálatok akadályozták a forgalmat. Ebből az egyik Siófok környékén, míg a másik Zalában, a Becsehely és Letenye közötti szakaszon volt. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által közölt információk és a valós helyzet közötti ellentmondás oka, hogy a jelenleg is zajló munkálatok jelentősebb része az autópálya melletti pihenőkben – így többek közt a sormási és a szegerdői pihenőhelyen, illetve a zalakomári tengelysúlymérő állomásnál – zajlik, azok felújítása pedig a folyamatos haladást nem gátolja.

Leszűkül az M7-es autópálya áteresztő képessége

Az említett két helyszínen – Siófoknál és Zalában is – nagyjából ugyanazt a munkát végzik az építők, a két pályatest közötti elválasztó részt bontották fel, valamint aszfaltozzák az új elképzeléseknek megfelelően. Emiatt a belső sávokat mindkét helyen több mint tíz kilométer hosszan le kellett zárni a forgalom elől, így az autópálya áteresztő képessége jelentősen beszűkül ezeken a pontokon. Zalában a forgalom nagysága miatt ez nem okoz különösebb fennakadást, bár itt is sebességkorlátozás van érvényben, azonban Siófoknál többször előfordul, hogy torlódás alakul ki a sávlezárás miatt.