Zalaiak vezetik azt a vendéglátóhelyet, ami felkerült a Balaton legjobb éttermeinek listájára

A nagykanizsai Lokalista cafe & wine bar tulajdonosai, Csillag Richárd séf és felesége, Gelencsér Janka egy alkalommal a Zaol-podcast vendégei voltak. Akkor arról is beszélgettünk a házaspárral, hogy a nagykanizsai Lokalista – egyedül Zalából – bekerült a Dining Guide TOP30 vidéki étterme közé. A népszerű vendéglátóhely a 23. helyen végzett. Most a legjobb étterem listára is felkerültek, igaz, már egy másik hellyel.

Top 10 legjobb étterem a Balaton körül listájára is felkerült a fonyódi vendéglátóhely

Fotó: Szakony Attila

Legjobb étterem: Lokal at the lake

Most itt a legújabb durranás: a Magyar Konyha az idén a 13. alkalommal foglalta össze a legjobb balatoni éttermeket, bisztrókat, strandbüféket, kávézókat és egyéb vendéglátóhelyeket. A Top 10 legjobb étterem a Balaton körül listájába került bele a házaspár újabb szerelemgyereke, a fonyódi Lokal at the lake, ami Gelencsér Jankát és Csillag Richárdot is meglepte. Janka elmondta: ettől persze nagyon örülnek az újabb elismerésnek, hiszen ez a Magyar Konyha magazin saját listája.

Alapanyagok az őstermelőktől

A Zaol-podcast adásban is beszéltünk a fonyódi helyről. Csillag Richárd akkor azt mondta: kidolgozott ételekkel készülnek, sok helyi őstermelővel alakítottak ki jó kapcsolatot. Három különálló üzlethelyiséget nyitottak egybe, hogy a hely a mostani formáját elnyerhesse.

Az a bizonyos lokalista életérzés

– A Balaton-parti büfék örülnek nekünk, hiszen a vendégek egyik nap nálunk esznek, a következőn pedig a lángost kóstolják meg – vette át a szót Janka. – Sok a kanizsai vendégünk, a "lokalista" érzésre egyre többen kíváncsiak, ez jó hír. Egész évben nyitva leszünk, nyilván az őszi és téli hónapokban elképzelhető, hogy másképp tervezzük a nyitvatartást.

A balatoni hangulatra nem lehet panasz

Fotó: Lokal at the lake/Facebook

Top 10 legjobb étterem a Balaton körül:

- Gusto13 (Veszprém)

- Kedvesem (Balatonlelle)

- Kiskert (Siófok)

- Lelkem kisvendéglő (Dörgicse)

- Lokal at the lake (Fonyód)

- Petrányi terasz (Csopak)

- Port Étterem (Balatonmáriafürdő)

- Pura Vida (Szigliget)

- Szomszéd kertje (Balatonfüred)