Téged is zavar a szomszéd klímája? Csöpög és zörög? Mutatjuk, mit tehetsz ellene

A bama.hu foglalkozott nemrég azzal olvasói panasz alapján, hogy egyes társasházaknál a klímák összevissza vannak felszerelve. A panelépületeken a klíma van, ahol az erkélyre, van, ahol az ablak mellé, vagy pont az ablakba volt telepítve. A panaszos szerint ezt szabályozni kellene.

A klíma hasznos, de figyeljünk, mert a társasházi szabályzatok rendszerint tiltják a víz járdára, erkélyre vagy homlokzatra vezetését.

Fotó: VPales / Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Hasznos a klíma, de okozhat gondokat

A nyári hőség nehezen viselhető, egyre többen szereltetnek be légkondícionálót, ám ezek kültéri egységei nemcsak hűsítenek, hanem kellemetlenségeket is okozhatnak – főleg társasházakban. Csöpögő víz, zúgó zaj, szabálytalan felszerelés. A klímák működése során keletkező kondenzvíz elvezetése kiemelten fontos, főként társasházi környezetben, ahol a szabályok, közösségi normák és műszaki lehetőségek szigorú kereteket szabnak. A klímaberendezések felszerelése Magyarországon nem kizárólag műszaki kérdés – jogi, közösségi és környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni, különösen társasházi környezetben.

Miért csöpög és zörög a klímaegység?

Babanecz Márton, a lenti Marwill Komfort Kft. ügyvezetője szerint sokszor a karbantartás hiánya okozza, hogy csöpög, vagy zörög a klímaegység. Ha elporosodik, nem tudja leadni a hőt, lepárásodik és csöpögni kezd belőle a víz. Előfordulhat, hogy a lefolyó eldugul és ez okozza a csöpögést. Ha túl hangos a berendezés, annak az is oka lehet, hogy meghibásodott a kompresszor. Előfordulhat az is, hogy a ventilátor laza lapátjai, vagy a motor kopása okozhat búgó, zúgó zajt.

Hova folyhat a kondenzvíz?

A kondenzvíz keletkezése normális a hűtés során, azonban ha nem zárt rendszerben távozik, folyhat az utcára, ami higiéniai és esztétikai gondokat okoz. A társasházi szabályzatok rendszerint tiltják a víz járdára, erkélyre vagy homlokzatra vezetését.

Mit tilos tenni egy társasházban?

Társasházak esetén szigorún tilos a kondenzvizet:

Az erkélyről az utcára vagy a járdára csöppenteni.

A homlokzaton vagy ablakpárkányon levezetni.

A szomszédos lakás erkélyére irányítani.

A szomszéd légkondicionáló berendezésére irányítani.

Ez nemcsak társasházi szabályokba, hanem környezetvédelmi előírásokba is ütközhet, és kártérítési vagy birtokvédelmi eljárást is maga után vonhat – írja az orszemprogram.hu. A legbiztonságosabb és leggyakrabban alkalmazott megoldás, ha a kondenzvizet egy zárt tárolóedénybe vezetjük, de figyelni kell a rendszer kiürítésére. Ez nem érinti a közös tulajdont és nem zavarja a szomszédot. Modern megoldás lehet egy kondenzszivattyú beépítése. Ez viszont drágább és szakembert igényel.