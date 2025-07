Kiléptek, most kopogtatnak... – napirenden a vagyonfelosztás, de a Kanizsa környéki kistelepülések nem rohannak

Mint ismeretes: a nagykanizsai önkormányzat 2023 májusában tulajdonképpen megzsarolta a kistérségi társulást, miszerint vagy kiköltöznek a Bajza utca 2. szám alatti székházból és ingyenesen átadják az ott lévő ingatlanvagyont, vagy Nagykanizsa kilép a társulásból, ellehetetlenítve annak működését. Az ultimátumot visszautasította a kistérségi társulás, így az év végén Nagykanizsa "búcsút intett" a társulásnak, aminek következtében elkezdődött a vagyonfelosztás folyamata. Most, másfél év elteltével a nagykanizsai önkormányzat ismét azt kérte a társulástól, hogy osszák fel az ingatlanvagyont, ám a környező kistelepülések polgármestereiből álló grémium egyelőre nem hozott döntést a kérdésben.

A kistérségi társulás Bajza utcai székhelye. Még nem döntöttek a vagyonfelosztás mikéntjéről. Fotó: ZH-Archívum

Kistérségi társulás - a polgármesterek bizalmatlanok a kanizsai városvezetőséggel szemben

- A társulás természetesen el fog számolni a kanizsai önkormányzattal, ám arról még nem született döntés, hogy ezt milyen formában teszi meg, lehetséges az ingatlanvagyon egy részének átadása, de pénzbeli kifizetés is - mondta Jakab Sándor alelnök, aki hozzátette: a társulás és a kanizsai önkormányzat között az elmúlt években elmérgesedett a viszony, hiszen a város erőfölényével visszaélve próbálta ellehetetleníteni a társulást. - Négy év áll rendelkezésünkre, hogy elszámoljunk a kanizsai önkormányzat felé, tehát bőven van még időnk átgondolni, hogy a társulás számára mi lenne a legjobb döntés. Az biztos, hogy sok polgármester bizalmatlan a jelenlegi kanizsai városvezetőséggel szemben, amely több alkalommal is bizonyította, hogy nem akar együttműködni a környező kistelepülésekkel. Ennek lett a következménye az is, hogy a Versenyképes Járások Programban a kistelepülések csak részben támogatták a kanizsai fejlesztési terveket.

Jakab Sándor, a kistérségi társulás alelnöke szerint bőven van még idejük elszámolni a kanizsai önkormányzattal. Fotó: ZH-Archívum

Négy év áll rendelkezésre, hogy elszámoljanak

Mint a társulás alelnöke elmondta: ők is szeretnének pontot tenni az elszámolási vitára, ezért számbaveszik a rendelkezésre álló lehetőségeket.

- Lehetséges az ingatlanvagyon egy részének értékesítése, hogy az abból befolyt összegből kifizessük a kanizsai önkormányzatot, de azon is gondolkodunk, hogy a jövőben pályázati forrásból felújítjuk az üresen álló épületet, hogy ott szociális intézményt hozzunk létre a környező településeken élő, illetve nagykanizsai idősek számára - árulta el Jakab Sándor.