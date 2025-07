„Nem érdekelnek a falvak!” – Durván kiosztották Nagykanizsa alpolgármesterét

- A legnagyobb tisztelettel üzenem dr. Fodor Csaba alpolgármesternek és a kanizsai városvezetőknek, hogy a kistérségi társulás polgármesterei Cseresnyés Péter útmutatása nélkül is pontosan tudják, hogy mi a kistelepülések érdeke - szögezte le Jakab Sándor, aki hozzátette: a vagyonfelosztásra négy év áll rendelkezésükre, így arra kéri a kanizsai elöljárókat, hogy ne türelmetlenkedjenek. - Tetszettek volna átgondolni a korábbi lépéseiket, azt, hogy zsarolással, ultimátumok osztogatásával és erőpolitizálással nem lehet megfélemlíteni a kistérségi társulást. Talán jobb lett volna és talán most is jobb lenne, ha valóban partnernek tekintenék a kistelepüléseket, és nem csak frázisként puffogtatnák ezt a szlogent.