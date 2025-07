Kisáruházként nyitott újra egy belvárosi üzlet Zalában

A bejáratnál hoszteszek invitálták az újranyitott kisáruházba a járókelőket. Radics Arnold, a Mobilbarlang tulajdonosa elmondta: a mobiltelefon szaküzlet mintegy 40 négyzetméteren 2011 óta működik a belvárosban. Gondoltak egy nagyot és úgy döntöttek, kibővítik az üzlethelyiséget, így ezentúl 100 négyzetméteren immár kisáruházként működnek tovább. A külső megjelenésen ez nem látszik, viszont aki belép, már nagy térbe érkezik, körbejárhatja az új és használt cikkeket árusító áruházat.

A kisáruházban élőben közvetítették a nyereményjátékot

Fotó: Szakony Attila

– Minden új és használt cikket, ami az ügyfeleinknél van, felvásároljuk jó piaci árakon – folytatta. – Most már a telefon és a laptop mellett drónokat, de analóg órákat, e-bike kerékpárokat, elektromos rollereket, de konyhai gépeket is el lehet adni nálunk. És persze ezeket utána meg is lehet majd vásárolni.