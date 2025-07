Utolsó útjára kísérnéd kedvenced? Itt a nagytestű kutyát is természetes testhelyzetben lehet elhelyezni

Kisebb állatkertjük van

– Mélyen állatszerető család vagyunk, otthonunkat mindig is megosztottuk mentett állatokkal – folytatta. – Jelenleg 17 macska, 5 kutya, 3 teknős és 8 papagáj a családunk része – mindannyian korábban nehéz sorsú állatok, akik nálunk találtak biztonságot és szeretetet. A cicáink az utcáról kerültek hozzánk, kutyáink pedig menhelyről érkeztek. Még egyik teknősünket is beteg, legyengült állapotban találták az Aranyoslapon, de hála a gondos ápolásnak, teljesen felépült. Ezek a személyes tapasztalatok mélyen megerősítettek bennünket abban, hogy a végső búcsú is megérdemli ugyanazt a tiszteletet, gondoskodást és együttérzést, mint maga az élet – ezért hoztuk létre ezt a hamvasztót, más gazdik számára is lehetőséget teremtve a méltó elköszönésre.