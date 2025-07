Fontos értékkel bővült a zalai település: a kereszt kapocs a múlt és a jelen, a Jóisten és az ember között (galéria)

A KDNP gyenesdiási alapszervezete az átadóünnepséggel csatlakozott a párt országos „Fogadj örökbe egy keresztet” programjához, vállalva, hogy a Gyenesdiás és Vonyarcvashegy határán, a 71-es út mentén álló, műemléki nyilvántartásban szereplő Határkereszt állagmegóvásáról hosszú távon is gondoskodik. A gyenesdiási kereszt szentelési ünnepségén a helyi közösség, a Kereszténydemokrata Néppárt és több meghívott vendég közösen emlékezett meg a település keresztjeinek történeti, spirituális és identitást erősítő jelentőségéről.

Kereszt szentelésre jöttek össze az ünneplők Gyenesdiás és Vonyarcvashegy határában vasárnap délután

Fotó: Mészáros Annarózsa

Kereszt szentelés két település határán

Az eseményen Simon Attila, a Kereszténydemokrata Néppárt Gyenesdiási Zala vármegyei elnökségének tagja is felszólalt: – A KDNP még 2022-ben hirdette meg a 'Fogadj örökbe egy keresztet' elnevezésű mozgalmat, amelyhez most a gyenesdiási és a Zala vármegyei szervezet nevében mi is csatlakozni kívánunk. Célunk, hogy apró, hétköznapi cselekedetekkel hívjuk fel a figyelmet az Alaptörvény első mondatára. 'Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.' Úgy hisszük, ha azt szeretnénk, hogy a keresztény Magyarország ne csupán a történelemkönyvekben éljen tovább, akkor a jelen embere sem maradhat tétlen - hangsúlyozta Simon Attila. Beszéde zárásaként reményét fejezte ki, hogy az esemény is hozzájárul ahhoz a lelki és közösségi építkezéshez, amelyet Szent István király kezdett el egy évezreddel ezelőtt.

Simon Attila, a Kereszténydemokrata Néppárt Gyenesdiási Zala vármegyei elnökségének tagja

Fotó: Mészáros Annarózsa

Kőkeresztek megmentése

Az eseményen Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere is köszöntötte a jelenlévőket, a keresztény, polgári közösség nevében üdvözölte a KDNP megalakult tagszervezeteit és aktivistáit Gyenesdiáson. – Büszkék vagyunk arra a küldetésre, amely a keresztény kultúra egyik legszebb emlékének, a kőkereszteknek a védelmét tűzte ki célul – mondta Gál Lajos. A polgármester kiemelte, hogy a környéken számos oltalomra méltó kereszt található, köztük az 1919-ben állított hálaadó kereszt, mely Pap Márton és Ángyán Mária fogadalmaként hirdeti a háborúból való megmenekülést. Gál Lajos hangsúlyozta: – Ezek a keresztek nemcsak a vallásos hit jelei, hanem a közösségi emlékezet részei is. Meg kell őriznünk őket, mert múltunkat és értékeinket képviselik – tájékozódási pontot jelentenek a lelkünk számára is. Isten óvja a kereszt által is bennünket.