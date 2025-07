A mozgás örömét biztosítja – átadták a város és a szomszéd falu között megépült kerékpárutat (galéria, videó)

Közelebb a Balatoni Bringakörhöz

Az új kerékpárút nemcsak a Zalaegerszeg és Teskánd közötti kapcsolat biztosítja, hanem csatlakozik a Zalalövőig tartó Zalavölgyi kerékpárúthoz is. Pácsonyi Imre, a vármegyei közgyűlés alelnöke ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy az EuroVelo 14 kerékpárút-hálózat ennek a fejlesztésnek köszönhetően Zalába kerülhet. Készülnek már tervek, hogy a Zala völgyében vezetve a nyomvonalat innét is el lehessen jutni a Balatoni Bringakörhöz. Vigh László országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy kerékpáros fogadóórákat tart, így járja a körzetéhez tartozó településeket. A járműipari tesztpálya vasárnapi kerékpáros bejárásán közel 800-an vettek részt. Mindez azt mutatja, hogy egyre népszerűbb a kerékpározás. Az új kerékpárút pedig ösztönző lehet arra, hogy minél többen válasszák a kerékpárt munkába járásra is.