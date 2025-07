Egerek lepték el a kamionbalesetben egy hónapja megsérült lakóházat - a szlovák cég biztosítója nevetséges ajánlattal rukkolt elő

Molnárné Soós Tünde időnként a közösségi médiában számol be a helyzetükről, illetve a kamionbaleset következtében kialakult állapotokról. Az egerek „támadásáról” is ott írt először, majd a posztja röviddel később el is tűnt onnan. Azt mondja azért, mert voltak olyan személyek, akik kifogásolták, hogy őszintén ír arról a kálváriáról, amit az egy hónapja történtek óta át kell élniük.

Molnárné Soós Tünde a kamionbalesetben megrongálódott házuk előtt Fotó. Gyuricza Ferenc

Még várat magára a ház helyreállítása

- Érdemben egyelőre semmi nem történt a baleset óta – mondja. – Ugyan nagyon sokan felajánlották a segítségüket, és valóban kaptunk is ruhákat, cipőket, de a legfontosabb az lenne, hogy elkezdődhessen a lakóházunk helyreállítása. Ez azonban az engedélyek kiadása miatt egyelőre még várat magára.

Egy hónapja történt a kamionbaleset

Ismét körbejárjuk a helyszínt. A június 27-i baleset óta annyi történt, hogy a 86-os főút mellett található épület utcafronti falának maradványait kibontották, illetve a leszakadt födémet – ami láthatóan még jobban megroskadt – több helyen is alátámasztották. Molnárné azt mondja, mindezt ők maguk csinálták, mint ahogy a ház előtt található kút lefedését is saját erőből végeztették el. Ennek felépítményét a kamion beletolta a házba. A baleset után a kutat ideiglenesen az ugyancsak elsodort kerítés elemeivel takarták be, ám biztonságosabb megoldásra volt szükség, így betonlappal fedték le.

Az építéshatósági engedélyekre várnak

- Járt nálunk egy zalaegerszegi vállalkozó, aki Vigh László országgyűlési képviselő kérésére vállalta is, hogy elvégzi az épületnél szükséges bontási és újjáépítési munkálatokat, de az ehhez szükséges építéshatósági engedélyeket még nem kaptuk meg – folytatja az asszony. – Közben egyre több egér jön be a házba az itt tátongó lyukon keresztül, teljesen ellepnek bennünket. Nemcsak a lányom szobájába jöttek be, az egész házat ellepték, ugyanis a baleset miatt megvetemedett a szobát a többi helyiségtől elválasztó ajtó, így az nem zár rendesen. De a falon is vannak repedések, az egér pedig a legkisebb lyukon is képes átverekedni magát.