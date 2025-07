Ezeket a jelszavakat használod? Már rég feltörték őket – Mutatjuk a listát!

Továbbra is világszerte rendkívül népszerűek az egyszerű számsorozatok és könnyen kitalálható szavak. A NordPass legfrissebb adatai szerint az "123456" jelszó több mint hárommillió alkalommal szerepelt a nyilvánosságra került adatok között. A szakértők szerint az erős jelszó hosszú, összetett és egyedi, mivel enélkül bárki könnyű célponttá válhat – írja a penzcentrum.hu.

Tüske Milán elmondta, hogy mi a jó jelszó

Fotó: Korosa Titanilla/Archív

Egymást érik az átverések – Ezért nem mindegy, hogy mi a jelszó

A bankkártyás, illetve elektronikus fizetési forgalomhoz kapcsolódó csalások Magyarországon is milliárdos károkat okoznak, itthon az emberek csaknem 60 százaléka volt már ilyen kísérleteknek az áldozata. Az elmúlt fél évben még nőtt is a kártyaadatokkal elkövetett visszaélések száma és az elszenvedett károk összértéke. Portálunkon is többször hívtuk fel a figyelmet arra, hogy mennyire változatos formában próbálják csalók átverni az embereket: hamis banki telefonhívás, adathalász sms-ek, a hamis online webshopok, a hamis csomagküldéssel kapcsolatos csalások és a hamis befektetések is terjednek.