Tudod, mit jelent ez a jelzés az osztrák autópályán? Nagyon sokba kerülhet, ha nem...

A röviden csak IG-L-nek (Immissionsschutzgesetz-Luft) nevezett, a levegőminőséget káros kibocsátásoktól védő törvényt 2005-ben vezették be Ausztriában. Ez a tartományi vezetéseket feljogosította arra, hogy bizonyos autópálya-szakaszokon, például a lakóterületek közelében az osztrák autópályákon érvényes 130 kilométer per órás sebességhatárt 100-ra csökkentsék a kibocsátás csökkentése érdekében, akár időszakosan is. Az is lehetséges, hogy egy bizonyos autópályán csak a legforgalmasabb órákra vezetik be a szabályt, melynek az a tudományos alapja, hogy 100 kilométer per órás sebesség felett exponenciálisan nő a szén-dioxid-emisszió - írja a vaol.hu a vg.hu nyomán.

IG-L rövidítés: mégis mennyi a büntetés?

A korlátozás érvényességét táblákkal jelzik, amelyeken a piros karikában virító 100-as alatt az IG-L rövidítés is látható. Ha a sofőr 30 kilométer per órával lépi túl, a büntetése 150 és 5000 euró között lehet, és jöhet a továbbképzés, ha viszont 40 kilométer per órával, akkor az alsó határ már 300 euró, és a továbbképzést még egy hónapos vezetéstől való eltiltás is színesíti.