Szerethető szörnyetegek kerültek elő a tó mélyéről

A Kustánszegi 4 Tusa elnevezésű sorozat első rendezvénye a május elsején megtartott emlékverseny volt, amelyen 38 horgász vett részt. A második fordulót az Úszós Kupának nevezett horgászverseny jelentette, ez utóbbin három szektorban 29 fő mérkőzött meg egymással. Utóbbi a rendkívüli meleg időjárás miatt kevesebb fogást eredményezett, ám a részt vevő horgászok így is szép halakat vettek ki a vízből. Az eddigi két fordulót Zsemberi Dániel nyerte, az emlékversenyen 38,36 kilogramm, míg az Úszós Kupán 8,11 kilogramm tömegű összteljesítménnyel.

Zsemberi Dániel egy gyönyörű tokhallal az egyik kustánszegi horgászversenyen

Két horgászverseny még hátravan a bajnokságból

A Kustánszegi 4 Tusa harmadik fordulóját – egy 36 órás bojlis nagyhalfogó versenyt – szeptember közepén, a záró fordulót pedig november elején rendezik meg. Közben egyéb programoknak is helyet ad a kustánszegi tó, köztük annak a IV. Kustánszegi Bojlis Kupa elnevezésű halfogó csapatversenynek, ahol a részt vevő horgászok 72 órán keresztül kísérthették szerencséjüket. Ezen a versenyen viszont sokkal több fogás akadt, köztük igen szép példányokat is megakasztottak a versenyzők. A legnagyobb hal egy 11,575 kilogramm tömegű ponty volt, amit végelszámolásnál a második helyezést elért csapat tagjai, Pais Ádám és Rada Zsolt tudhattak magukénak, akik a verseny során összesen 92,95 kilogrammnyi fogást mérlegeltek. A győztes páros – Gaál Gergő és Gaál Sándor – ezt több mint 25 kilogrammal haladta meg, az ő eredményük 118,25 kilogramm volt, a harmadik helyen végzett Zsemberi Dániel és Zsemberi József pedig 87,9 kilogrammot ért el.

Haltelepítések Kustánszegen

A versenyek mellett halasításokat is tartott a Göcsej Horgász Egyesület. Pontyot több alkalommal tettek a vízbe, köztük extra méretűeket is, utóbbiakat kifejezetten a sporthorgászok örömére. Ezen felül mintegy háromezer előnevelt balin ifjonccal is színesítették a halállományt, bízva abban, hogy ezen ragadozók egy része is felnő.

Kismértékű eszközfejlesztés

A tó körüli infrastruktúra fejlesztésére, az örömteli horgászat feltételeinek biztosítására szintén nagy energiát fordít az egyesület. Kelemen Csaba elnök tájékoztatója szerint a kustánszegi oldalon már júniusban elkészült az az új híd, amely a tó körüljárhatóságát biztosítja, a Magyar Országos Horgász Szövetségtől pályázat útján elnyert támogatásból pedig további kisméretű eszközökkel bővülhet a tópart. Az egyesület azt tervezi, hogy legkésőbb szeptember 30-ig négy darab újabb fedett kiülőt helyez ki a tópartra, továbbá megújulnak a régi padok is, illetve egy saját szeméttárolót vásárolnak. A tó környezetének rendben tartását pedig közösségi munkák révén biztosítják, a legközelebbi ilyen alkalom július 26-án lesz, amikor többek közt az említett kiülők helyét alakítják ki, felületkezelik az új hidat, valamint ahol szükséges, ott a horgászhelyek környékét is kitisztítják.