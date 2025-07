A horgászok milliókat buknak: döbbenetes bírságok záporoztak az elmúlt fél évben a Balatonnál

Volt aki 7 halat is "elfelejtett" beírni a naplóba

Fotó: Mészáros Annarózsa

Májusi horgász bírságok

Májusban összesen több mint 30 horgászt bírságoltak meg, a kiszabott összbírság összege majdnem elérte a 2 millió forintot. A legtöbb esetben engedély nélküli horgászat, a fogási napló hibás vagy hiányos vezetése, illetve szabálytalan eszközhasználat miatt róttak ki szankciókat.

Összbírság: 1.952.025 Ft

Legnagyobb bírság: 437.500 Ft

Leghosszabb eltiltás: 21 hónap

Átlagos eltiltási idő: körülbelül 5,5 hónap

A hónap legkirívóbb ügyében egy lengyeltóti horgász, P.J., 437.500 forint bírságot kapott, valamint 21 hónapra eltiltották a horgászattól. A férfi egy 19 kilós, 85 cm hosszú pontyot tartott meg, amit sem a fogási naplóba nem jegyzett be, sem a Balatoni Horgászrend előírásait nem tartotta be, amelyek tiltják a 70 cm-nél nagyobb ponty megtartását. Ez az eset nemcsak a legmagasabb pénzbírságot és a leghosszabb eltiltást vonta maga után, de súlyosan sértette a tó természetes halállományának védelmét is.

A legmeglepőbb indokkal K.N.A. herendi lakost sújtották, aki egyszerre három bottal horgászott a Balatonon, majd amikor meglátta a halőröket, elvágta a harmadik bot zsinórját, hogy eltüntesse a bizonyítékot. A csalás azonban nem jött be, mivel a zsinórt a halőrök kihalászták a vízből. A horgász ezen túlmenően egy 4,1 kg-os pontyot is fogott, amit 3 kilósnak hazudott a fogási naplóban. Az esetért 45.000 forint bírságot és 9 hónap eltiltást kapott.

Ahogy megjött a jó idő a bírságok is megugrottak: a legkirívóbb eset 437.500 forintot ért

Fotó: Mészáros Annarózsa

Júniusi horgász bírságok

2025 júniusában 2.962.382 forint halvédelmi bírságot szabtak ki, és összesen 314 hónapnyi, azaz több mint 26 évnyi horgászattól való eltiltást osztottak ki a szabályszegők között.