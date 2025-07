Téravató a Bikinivel – hat év után megszületett a csoda a fürdővárosban

Áldás a térre. Kiss László, Péntekné Vizkelety Márta és Honthegyi Zsolt a színpadra lépés előtt

Fotó: Péter B. Árpád

Tisztelgés a Festeticsek előtt

A tér egyik ékessége Fakas Ferenc szobrászművész Tolnai Festetics Györgyöt és unokáját, II. Festetics Györgyöt ábrázoló alkotása, amely fikciós időutazás, hiszen felnőttként ők sosem állhattak egymás mellett. Mindketten korhű öltözetben, erejük teljében láthatók egy makettasztallal s több korból „összeollózott” Hévíz-ábrázolással.

Már jóval a koncert előtt megtelt a színpad előtti tér

Fotó: Péter B. Árpád

Sosemvolt találkozás

– Minden munka újabb kihívás, főleg ha az ember nem abban a korban él, amelyben az a személy, akit megformál. A Festeticsek nem állnak távol tőlem, készítettem már szobrot róluk, de most újra kutatómunkába kezdtem, hogy minél inkább valósághű alkotás készüljön. A legnagyobb kihívást az jelentette, hogy ez a sosemvolt találkozás hogyan jelenjen meg – árulta el Farkas Ferenc.

Az új rendezvénytérre és az ünnepi nagykoncertre nagyon sok hévízi és vendég volt kíváncsi

Fotó: Karnics Tibor

Közeli helyeken, dombokon, hegyeken…

„Köszönöm szépen, megvagyok, dolgozom, és ez a lényeg: alkotni szeretnék, amíg bírom”, felelte a szobrászművész lapunk kérdésére, majd nem sokkal később D. Nagy Lajos vezetésével a Bikini csapott a húrok közé, s felcsendült a téravató himnusza is: „Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, / Most is visszhangzik a léptem”…

Az új tér – amikor megtelik élettel…

Forrás: önkormányzat