Nem lesz internet, telefon és tévé sem Zalában – újabb települések érintettek

A Magyar Telekom Nyrt. hálózatkorszerűsítése a cég közleménye szerint július 17-én csütörtökön 23:50 órától július 18. péntek hajnali 5 óráig tart. Ez idő alatt, vagyis 240 percen keresztül az otthoni internet, TV és telefon szolgáltatás szünetelése várható. A zalai lista elég hosszú, a falvak mellett két kisváros is érintett lesz.

Hálózatkorszerűsítés: ha mégsem jönne vissza, van megoldás

A cég felhívta a lakosság figyelmét arra is, hogy amennyiben a jelzett időszakokon túl is a szolgáltatásukban üzemszünetet tapasztalnak és rendelkeznek digitális elosztóval, akkor kérik, indítsák újra a készüléket. Ennek segítségével az esetleges hibák megszűnnek. Abban az esetben, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, kérik, hívják az ügyfélszolgálatot a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon. Az esetleges kényelmetlenségért ügyfeleik elnézését, s egyben megértését kérik.

Települések, ahol nem lesz internet, tévé és telefon sem: