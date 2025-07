Az egyik legjobb újkori Guns-élmény! – értékelt a zalai gitáros rajongó, aki a szállodáig követte az együttest

Amilyen a dobosod, olyan a zenekarod

- Már azon nagyon meglepődtem, hogy rögtön a Welcome to the Jungle-lel indítottak, ének szempontjából az ugyanis kifejezetten nehéz dal – sorolta tovább Vilkó. – Korábban az volt a bevett szokás, hogy a koncert kezdő dalait Axl torkához igazítják, ezért főleg olyanokat tettek előre, amelyek énektémái mélyebb lágéban vannak, és kényelmesebbek számára. Ehhez képest a Welcome to the Jungle kifejezetten nehéz indításnak. Az új dobos kiválasztásának személye szintén nagyszerű húzás volt a zenekartól. Őszintén szólva, sosem szerettem igazán Frank Ferrer dobolását, mert egyes dalokat túl gyorsan, másokat pedig lassabban játszott, mint szerintem kellett volna. A Nightrain tempóját például indokolatlanul felgyorsította, a Welcome to the Jungle pedig túl lassú volt vele, de akadtak más hibái is. Nekem például nagyon hiányoztak a játékából azok a klasszikus breakek, kiállások és pörgetések, amik egyedivé teszik a Guns N’ Roses dalait. Szerintem alapeset, hogy az olyan klasszikus dalokat, mint a Guns N’ Roses slágerei, nem írjuk át, márpedig ő ezt tette. Az új srác, Isaac Carpenter játéka sokkal szimpatikusabb volt. Látszott rajta, hogy foglalkozott a dalokkal, dinamikai ingadozással kiemelte egyes részeiket. Amikor híre ment Frank Ferrer távozásának, én is úgy voltam vele, hogy itt az ideje visszahozni Matt Sorumot, de aztán be kellett látnom, hogy Isaac leigazolása jó döntés volt. Sokkal összeszedettebb lett vele a zenekar, látszik a többieken, is, hogy odateszik magukat, mert érzik a húzóerőt. Nem hiába szokás mondani, hogy amilyen a dobosod, olyan a zenekarod.

Botrányosan rossz hangzás

Vilkó hozzáteszi, természetesen hibái, hiányosságai is voltak a koncertnek. Elsősorban a hangzás, a dobot alig lehetett hallani, pedig a pergő és a cin tiszta, arányos megszólalása nagyon fontos ahhoz, hogy élvezni tudjuk a zenét. A mesterséges intelligencia által generált háttérvetítéssel sem igazán tudott mit kezdeni, úgy fogalmazott: ez a képi világ nem egyeztethető össze a Guns N’ Roses szellemiségével.