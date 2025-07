Ilyen még nem volt falunapon! Egyedülálló programokkal készül a zalai település

Gosztola falunapi rendezvényét július 27-én, vasárnap rendezik meg. A programokról Balogh Bernadett önkormányzati képviselő, szervező tájékoztatott. Elmondta, hogy a hagyományos búcsúi elemek mellett az értékteremtés is megjelenik a rendezvényen.

Erdei élményekkel készülnek Gosztola falunapjára - tájékoztatott Balogh Bernadett

Forrás: ZH

Gosztola erőssége az erdő, most meg is mutatják

- Gosztola erősségei az erdő, a nyugalom, a programelemeken keresztül mindezt szeretnénk is megmutatni – mondta. - A látogatóknak különleges erdei élményekben lehet része, megtapasztalhatják, hogy nekünk Gosztolában élőknek mit ad hozzá a mindennapjainkhoz, lelkünkhöz az erdő, az erdei élmények, egy erdei séta, s hogy miért szeretünk itt élni. Gosztolában a település jövőbeni koncepcióját is erre építjük. A falunapon lesz tematikus erdei élménypálya megállókkal, ahol érdekes feladatok várnak az érdeklődőre. Kiemelném a 14.30 órakor kezdődő "az erdő, ahogy még soha nem láttad" interaktív erdei sétát, melynek vezetője dr. Varga Tamás soproni erdőmérnök, erdőpedagógus lesz.

Délután felpörögnek az események

A délelőtti relaxációs programok az elmélyülést szolgálják: 9 órakor jóga, 10-kor stresszoldó erdőfürdő foglalkozás kezdődik a Gosztola Gyöngye Hotelben. A szentmise 11.30-kor lesz a kápolnában. Délután a pörgős szórakozásé lesz a főszerep: 15.30-kor a Zalaapáti Harmonika Zenekar lép fel, majd lesznek gyerekprogramok, köztük mesemondás, kézműves foglalkozás, népi fajátékok, ugrálóvár, arcfestés. A kulturális műsorban táncos fellépők és 18 órakor buli a Fáraó zenekar is szórakoztatja a közönséget. A Zalaerdő Zrt. jóvoltából pedig erdei iskola bemutató is lesz. A rendezvényen minden program ingyenes és vendéglátással is készülnek a szervezők.