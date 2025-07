Európai elismerésben részesült a Zalakarosi Fürdő, példamutató, amit véghez vittek

Kiemelkedő nemzetközi elismerést kapott a Zalakarosi Fürdő: a létesítményhez kapcsolódó geotermikus energetikai korszerűsítés bekerült az INTERREG Europe program „jó gyakorlatai” közé, a DETOCS nemzetközi projekt keretében. Az elismerés azt is bizonyítja, hogy a település hosszú távra szóló, fenntartható és környezettudatos szemlélete nemcsak itthon, de Európában is példaértékű. A fürdő geotermikus fűtésének ötletéről, a beruházásról és az átadó ünnepségről beszámoltunk lapunkban is.

Végh Andor büszke arra, hogy a geotermikus energia felhasználása ekkora hullámokat vetett

Fotó: archív/Szakony Attila

Zalakarosi fürdő: zöld átállás

– A DETOCS projekt célja, hogy olyan turisztikai fejlesztéseket azonosítson, amelyek ötvözik a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat, hozzájárulva a fürdővárosok zöld átállásához és versenyképességének megőrzéséhez – fogalmazott Végh Andor, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója. – E célok mentén Zalakaros projektje modellértékű megoldásként került be a program jó példái közé. A projekt középpontjában a geotermikus energia hatékony és korszerű hasznosítása áll.

A környezet védelmét szolgálja

Hozzátette: a fejlesztés révén a Zalakarosi Fürdő energetikai rendszere nagyrészt megújuló energiaforrásra támaszkodik, jelentősen csökkentve az üvegházhatású gázok kibocsátását, valamint az üzemeltetési költségeket. Ez a beruházás nemcsak a környezet védelmét szolgálja, hanem hosszú távon energiabiztonságot és stabilitást is jelent a településnek, miközben példát mutat más önkormányzatok és turisztikai szolgáltatók számára.

A fürdő geotermikus fűtése meghozta az áttörést

Fotó: archív/Szakony Attila

A jövő generációjáért is dolgoznak

– Büszkék vagyunk arra, hogy nemzetközi szinten is elismerést kapott az a szemlélet, amit évek óta követünk: egyensúlyt keresünk a gazdasági fejlődés és a természeti környezet tisztelete között – mondta a vezérigazgató. – A geotermikus fejlesztésünk nemcsak technológiai előrelépés, hanem értékvállalás is a jövő generációiért. Ez az elismerés számunkra megerősítés: igenis lehet a turizmust és a fürdőszolgáltatásokat környezettudatosan, felelősen fejleszteni, úgy, hogy közben a vendégek élménye és a működés hatékonysága is növekedjen.