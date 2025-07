A pontszámok bűvöletében 1 órája

Sikeres felvételi időszakot zárt a Georgikon campus: nőtt a jelentkezők és a bejutottak száma is

Tegnap nyilvánosságra hozták a 2025-ös általános felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárait. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Georgikon campusán is lezárult az idei felvételi időszak, amelyről dr. Szabó Péter főigazgató-helyettes számolt be. Az adatok alapján Keszthelyre idén több hallgató jutott be, mint az előző évben, a felvételi pontszámok pedig kiemelkedően magasak voltak.

A tavalyi évhez képest összesen 26 százalékkal nőtt a felvettek száma a MATE Georgikon campusán Fotó: Mészáros Annarózsa

Dr. Szabó Péter szerint a 2025-ös általános felvételi eljárás rendkívül sikeres volt a Georgikon campus számára. – Magas felvételi pontszámokkal, minőségi hallgatókat tudtunk felvenni, és szinte minden szakunkat el tudtuk indítani. A növekedési számok, különösen a nappali tagozaton, megerősítik, hogy jó úton járunk - bocsátotta előre. Jelentős növekedés a felvettek számában, magas felvételi pontszámokkal a MATE Georgikon campusán

Fotó: Mészáros Annarózsa Jelentős növekedés a felvettek számában, magas felvételi pontszámokkal - Összesen 10780 jelentkezés érkezett a Georgikon campusra az általános felvételi eljárás során, ebből 312 volt első helyes jelentkező. A ponthatárok meghúzása után 255 hallgatót tudtunk felvenni Keszthelyre, és további 50 főt a székelyudvarhelyi képzési központba - ismertette Dr. Szabó Péter. - Ez összesen 305 új felvett hallgatót jelent az idei általános eljárásban. A főigazgató-helyettes elmondta: a tavalyi évhez képest összesen 26 százalékkal nőtt a felvettek száma. Különösen nagy öröm számukra, hogy a nappali tagozatos hallgatók létszáma 31 százalékkal nőtt. "Ez még a várakozásainkat is felülmúlta", tette hozzá a főigazgató-helyettes.

