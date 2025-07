Ilyen ponthatárokkal lehetett bejutni a zalaegerszegi egyetemek ősszel induló képzéseire

Szerda este kihirdették a felvételi ponthatárokat. Szerencsére kevés olyan helyzet van az életben, amikor az ember rettenetesen izgul, és ezer gondolat kavarog a fejében. Annak idején mi is így voltunk ezzel, de akkor levélben értesítettek. Féltve tekintettünk a postaládában lévő borítékra, mert ha vékony volt, felvettek. Ha vastag volt a visszaküldött bizonyítványokkal, akkor nem. Régóta már e-mail és SMS érkezik. A szerda estét sok fiatal izgulhatta végig Zalában is, s az üzenet kinek örömet, kinek bánatot hozott. Feladni nem szabad, bármennyire is úgy érezzük, itt a világ vége. Van pótfelvételi, a következő évben is összejöhet. Így vagy úgy, de előbb-utóbb beérik befektetett munkánk gyümölcse.